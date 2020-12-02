تطوير قطرة عين … تشفي من الأمراض المسببة لفقدان البصر

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 ديسمبر 2020 04:13 مساءً - منذ 42 دقيقة

طور مجموعة من الباحثين قطرة عين ستشكل علامة فارق في طب العيون، بسبب قدرتها على علاج الأمراض المسببة لفقدان البصر.

وفي التفاصيل، طورت مجموعة من الباحثين تحت قيادة أطباء بمستشفى Mass Eye and Ear البحثي، الموجود بكلية الطب جامعة هارفارد، تركيبة جديدة لقطرة العين تستطيع توصيل الدواء للشبكية والأنسجة الموجودة في الجزء الخلفي للعين لعلاج الأمراض المتعددة التي تؤدي في النهاية لفقد حاسة البصر.

وقال الباحثون، إن القطرة الجديدة مكونة من مستحلب نانوي يستهدف بروتينا صغيرا يُسمى بـRUNX1.

ونشر موقع Nature Scientific Reports العلمي، تقريرًا حول العلاج الجديد الذي أسماه الباحثون eNano-Ro5 والمكون من المستحلب النانوي، يعمل على توصيل الدواء بفاعلية إلى الجزء الخلفي للعين، وهذا ما أثبتته التجارب السريرية.

وتعد التركيبة الجديدة لقطرة العين التي ابتكرها الباحثون بمثابة طريقة جديدة لعلاج أمراض العيون، التي لم يتوافر لها حل طبي، أو التي تتطلب حقن العين مرة واحدة كل شهر.

وقال الباحثون إنهم في السابق قاموا بالربط بين النشاط المتزايد لبروتين RUNX1 وبين النمو غير الطبيعي للأوعية الدموية عند مرضى السكري في مرحلته الثانية، وأظهرت دراستهم الجديدة وتطويرهم لتركيبة قطرة العين، أن تثبيط بروتين RUNX1 يعمل على منع نمو الأوعية بشكل متزايد عن الطبيعي.

وأجرى الباحثون تجربة القطرة الجديدة eNano-Ro5 على أشخاص مصابين بأمراض تؤدي لفقدان البصر مثل اعتلال الشبكية والانفصال المتكرر لها وصدمات العين الشديدة، واستطاعوا بالفعل توصيل العلاج للجزء الخلفي من العيون والشبكية.