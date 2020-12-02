توصية جديدة من "الصحة العالمية" حول ارتداء الكمامات بالمنازل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدرت منظمة الصحة العالمية توصية جديدة حول ارتداء ارتداء الكمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأضافت أنه يفضل ارتداء الكمامات في المنازل لمنع الإصابة بفيروس عند استقبال زوار، إن لم يكن من الممكن الحفاظ على التباعد البدني بين الحضور.

وتضمنت وثيقة توجيهية جديدة تم نشرها، الأربعاء، أنه يتعين ارتداء الكمامات داخل المنازل عندما لا يكون واضحا ما إذا كان يتم تهوية الغرفة بشكل صحيح.



وسبق أن دعت منظمة الصحة العالمية إلى ارتداء الكمامات في الأماكن الضيقة، إلا أنها لم تذكر توجيهات بالنسبة للأماكن الخاصة.

ووسعت المنظمة الأممية توصياتها لارتداء الكمامات في مرافق الرعاية الصحية لتشمل التوصية بارتداء الموظفين الإداريين والعاملين الذين لا ينخرطون مباشرة في الرعاية الصحية للكمامات في جميع الأوقات.

وشددت المنظمة على ضرورة ارتداء المرضى للكمامات في المواقف التي يكونون فيها على اتصال قريب بآخرين.

وجددت المنظمة، الأربعاء، التحذير من أن وضع الكمامات قد يمنح إحساسا زائفا بالأمان ما يجعل الأفراد يغفلون عن الإجراءات الوقائية الرئيسية الأخرى.