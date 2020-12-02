شكرا لقرائتكم لقاح كورونا الصليب الأحمر: لقاحات كورونا ستنجح.. إذا تصدينا للتضليل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن رئيس الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، أمس الاثنين، أن اللقاحات ضد كوفيد-19 ستكون ناجحة في حال تم التصدي للمعلومات المضللة والشكوك في آن واحد.

وقال فرانشيسكو روكا خلال مؤتمر صحافي افتراضي: "نحذر من أي اقتراح يفيد بأن اللقاح كاف وحده لإنهاء تفشي الوباء. وللقضاء على الوباء، علينا التغلب على وباء الشكوك أيضاً".

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وفي كلمة تسبق قمة عالمية تنظمها الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس والجمعة، أعرب روكا عن القلق من الشكوك المتزايدة في العالم بشأن اللقاحات المقبلة.

وقال: "وفقاً لدراسة جديدة لجامعة جونز هوبكنز في 67 بلداً، تراجع قبول اللقاح بشكل كبير في معظم الدول بين شهري يوليو وأكتوبر". وأضاف: "نسبة القبول في اليابان تراجعت من 70 إلى 50%، وتراجعت في فرنسا من 51 إلى 38%".

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وأوضح أن الريبة لا تقتصر على الدول المتقدمة، مشيراً إلى ثماني دول إفريقية (جمهورية الكونغو الديمقراطية والكاميرون والغابون وزيمبابوي وسيراليون ورواندا وليسوتو وكينيا) يقلق فيها السكان من لقاح كورونا.

وأضاف: "في هذه الدول لاحظنا مؤخراً تراجعاً مستمراً في فهم الأفراد لخطر الإصابة والوباء". وبحسب روكا، يرى عدد كبير من الأشخاص أن الفيروس لا يمكن أن يصيب الشباب أو الافارقة، وأن الوباء غير موجود أو أنه قد اختفى.

واعتبر روكا أن "المسألة ليست فقط مسألة ريبة بل توعية"، مضيفاً: "هناك دائماً مجتمعات في العالم ليست على علم بوجود الوباء".

وتابع: "على سبيل المثال، 10% من الأجوبة في باكستان على دراسة للاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر كشفت وجود أشخاص ليسوا على علم بوجود فيروس كورونا" بدون تحديد عدد المستجوبين.