شكرا لقرائتكم خبر عن مستشارو CDC يحددون أول من يحصل على لقاح كورونا بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر فريق مستشاري مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) تحديد من يحصل على لقاح فيروس كورونا أولاً، حيث صوت مستشارو اللقاحات في CDC بأغلبية 13 صوتًا مقابل 1 أمس الثلاثاء للتوصية بأن يكون كل من العاملين في مجال الرعاية الصحية والمقيمين في مرافق الرعاية طويلة الأجل أول من يحصل على أي لقاحات لفيروس كورونا تحصل على تصريح طارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.





وبحسب شبكة CNN الأمريكية صوتت اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين على ضم المجموعتين فيما يسمونه المرحلة 1 أ من خطة توزيع لقاح فيروس كورونا الخاص بمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وقال الدكتور خوسيه روميرو، رئيس اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين، إنهم معرضون "لخطر كبير بشكل استثنائي".

وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC): "يُعرَّف سكان مرافق الرعاية طويلة الأمد بأنهم بالغون يقيمون في منشآت تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات، بما في ذلك الرعاية الطبية والشخصية ، للأشخاص غير القادرين على العيش بشكل مستقل".

يمثل هؤلاء الأشخاص الضعفاء جدًا 40 ٪ من وفيات الفيروس التاجي في الولايات المتحدة وشعر أعضاء اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين بقوة أنهم بحاجة إلى الحماية.

وقالت سارة أوليفر ، من مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، للاجتماع ، إنه حتى الآن ، توفي 100 ألف من المقيمين في منشأة الرعاية طويلة الأمد بسبب فيروس كورونا.

كما اتفق أعضاء اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين على أنه سيكون من الفعال تطعيم الموظفين العاملين في دور رعاية المسنين ومرافق الرعاية طويلة الأجل المماثلة والمقيمين في نفس الوقت.

ولم يشك أحد في ضرورة حماية العاملين في مجال الرعاية الصحية. وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن أكثر من 240 ألفًا من العاملين في مجال الرعاية الصحية أصيبوا بفيروس كورونا وتوفي 858 شخصًا.

وقال روميرو لشبكة CNN قبل بدء الاجتماع: "يجب على أي شخص يعمل داخل مؤسسة رعاية صحية يمكنه الاتصال بفرد مصاب بفيروس كوفيد أن يتلقى التطعيم".

وأضاف"يشمل ذلك الأفراد مثل الأشخاص الذين يقومون بتوصيل الطعام ، أو الأشخاص في خدمة الغرف الذين يقومون بتسليم الغرف بسرعة في غرفة الطوارئ أو الذين يقومون بالتنظيف في غرف المريض. سيتم تضمين هؤلاء الأفراد."

قبل التصويت مباشرة ، أصدرت الجمعية الأمريكية للرعاية الصحية والمركز الوطني للمساعدة على المعيشة تقريرًا يوضح أن دور رعاية المسنين سجلت أعلى عدد أسبوعي لحالات الإصابة بفيروس كورونا منذ الربيع.

جاء التصويت الفردي ضد التوصية من الدكتورة هيلين كيب تالبوت من جامعة فاندربيلت، التي قالت إنها كانت قلقة من عدم دراسة اللقاح في المقيمين في مرافق الرعاية طويلة الأجل.

وقال تالبوت في الاجتماع "نأمل أن تنجح ونأمل أن تكون آمنة. هذا يقلقني على عدة مستويات."

وأضافت: "ليس لدي تحفظات على العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يأخذون هذا اللقاح".

تشير البيانات المبكرة عن لقاحي Pfizer و Moderna إلى أن كلاهما آمن وفعال للغاية ، حيث يمنع كل منهما 95٪ من عدوى الأعراض لدى الأشخاص الذين تطوعوا لاختبارها وفقًا للشركات.