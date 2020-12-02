شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعراض الالتهاب الرئوى عند كبار السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الالتهاب الرئوي هو عدوى تلتهب فيها الأكياس الهوائية الدقيقة في الرئتين، ما يمكن أن يؤدي إلى أعراض مثل السعال وضيق التنفس، يمكن أن يكون الالتهاب الرئوي خطيرًا بالنسبة لبعض المجموعات ، ومن بينهم كبار السن، وفقا لتقرير لموقع healthline.

هناك عدة أسباب تجعل الالتهاب الرئوي أكثر حدة عند كبار السن حيث إن نظام المناعة يضعف بشكل طبيعي مع تقدمنا ​​في العمر، من المرجح أن يعاني كبار السن من حالات صحية مزمنة ، مثل اضطراب الانسداد الرئوي المزمن أو أمراض القلب ، والتي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالالتهاب الرئوي.

أعراض الالتهاب الرئوي عند كبار السن

يمكن أن تختلف أعراض الالتهاب الرئوي لدى الأفراد الأكبر سنًا عن تلك الموجودة في الفئات العمرية الأخرى.

الشعور بالضعف أو عدم الثبات ، مما قد يزيد من خطر السقوط، أن يكون بدون حمى أو تكون درجة حرارة الجسم أقل من المعتاد، الارتباك أو الهذيان، تغيرات في الحالة الوظيفية ، وهي القدرة على أداء الأنشطة اليومية، تجربة سلس البول، يفتقر إلى الشهية، تدهور الظروف الصحية الحالية

نظرًا لأن الأعراض لدى كبار السن غالبًا ما تكون أكثر دقة ويمكن أن تختلف عن أعراض الالتهاب الرئوي الكلاسيكية ، فقد يكون من الصعب التعرف على الالتهاب الرئوي في هذه الفئة يمكن أن يؤدي هذا إلى تأخير في التشخيص والعلاج.

الأعراض الكلاسيكية للالتهاب الرئوي

على الرغم من أن كبار السن غالبًا ما يعانون من أعراض مختلفة للالتهاب الرئوي ، إلا أنهم قد يعانون أيضًا من بعض الأعراض الأكثر كلاسيكية للالتهاب الرئوي. قد تشمل هذه:

السعال الذي يمكن أن يسبب البلغم، حمى وقشعريرة، ألم في الصدر يزداد سوءًا عند التنفس بعمق أو عند السعال، إعياء، ضيق في التنفس، تنفس سريع.