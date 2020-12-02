شكرا لقرائتكم خبر عن عدد الجرعات وتكاليف الشحن والتوزيع تؤثر على سعر لقاحات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتأثر سعر لقاح فيروس كورونا بعوامل عديدة، حيث إن صنع اللقاحات ليس أسهل الوظائف ويتطلب الكثير من المدخلات والمعرفة العلمية، وبعض اللقاحات يكون سعرها أعلى من غيرها، لأن تقنية التصنيع تختلف عن غيرها لذا فإن هناك عوامل تتحكم في سعر اللقاح مثل: آلية التصنيع عدد الجرعات والتوزيع والشحن وغيرها، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

ولقاحات تقنية الحمض النووي الريبي الفيروسي mRNA هي أيضًا أغلى سعراً لأنها تستخدم تقنية جديدة، تتطلب لقاحات تكنولوجيا ناقلات الحمض النووي أيضًا تكاليف إضافية للتعامل معها.

الشيء الآخر الذي سيحدد مقدار التكلفة الفعلية للقاح هو بلد المنشأ، وتكلفة الشحن المطلوبة، والمعرفة الطبية للتعامل مع اللقاح وإدارته للأشخاص المعرضين للخطر استثمارات التخزين، مثل شراء التخزين البارد ومرافق الثلج الجاف، والتي ستحافظ على اللقاحات آمنة للاستخدام لفترة أطول ، ستحتاج إلى تكاليف إضافية.

سيتم أيضًا إضافة تكاليف الملحقات الطبية، مثل مجموعات معدات الوقاية الشخصية والإبر والحقن إلى تكلفة اللقاح.

تتطلب بعض اللقاحات التي يتم تطويرها الآن جرعتين، بينما يعد البعض بفاعلية عالية في جرعة واحدة فقط.

يمكن أن يكون هذا أيضًا جانبًا يمكن أن يؤثر على سياسة التسعير النهائية للقاح يتم تصنيعه الآن المزيد من الجرعات التي يتطلبها اللقاح، قد ترفع الأسعار لأنها تتطلب مساعدة وإدارة إضافية.