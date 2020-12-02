القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت بريطانيا، الأربعاء، أنها وافقت على استخدام لقاح فايزر-بيونتيك المضاد لفيروس كورونا المستجد. وأضافت الحكومة البريطانية أنه سيتم طرح اللقاح للاستخدام اعتبارا من الأسبوع المقبل. وقالت: "قبلت الحكومة الأربعاء توصية الوكالة المستقلة لتنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية للموافقة على استخدام لقاح فايزر-بيونتيك المضاد لكوفيد-19". وتابعت أنه "سيتم توفير اللقاح في جميع أنحاء المملكة المتحدة اعتبارا من الأسبوع المقبل". وسيمنح هذا البريطانيين الضوء الأخضر للحصول على اللقاح في وقت أقرب من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا تجيز لقاح كورونا وتحدد موعد طرحه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.