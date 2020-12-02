رقم قياسي لوفيات كورونا في أمريكا.. وتكدس بالمستشفيات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت الولايات المتّحدة مساء الثلاثاء وفاة أكثر من 2500 شخص جراء فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، في حصيلة هي الأعلى منذ نهاية أبريل.

وأظهرت بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز، خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الولايات المتحدة 2562 حالة وفاة، وأكثر من 180 ألف إصابة جديدة بالفيروس.



والمرة الأخيرة التي تخطّت فيها حصيلة الوفيات اليومية في الولايات المتحدة هذه العتبة تعود إلى نهاية أبريل/ نيسان حين كانت الجائحة في ذروتها.

والولايات المتحدة التي تشهد منذ بضعة أسابيع طفرة وبائية جديدة هي البلد الأكثر تسجيلاً للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في العالم أجمع، وقد بلغت هذه الحصيلة مساء الثلاثاء 270.450 حالة وفاة.

والولايات المتحدة هي الدولة الأولى في العالم من حيث أعداد المصابين بالفيروس، إذ بلغت حصيلة الإصابات المؤكّدة حتى مساء الثلاثاء أكثر من 13,7 مليون إصابة، أي أكثر من خُمس إجمالي عدد الإصابات المسجّلة في جميع أنحاء العالم البالغة أكثر من 63,2 مليون إصابة.



والثلاثاء حطّمت الولايات المتّحدة رقماً قياسياً جديداً على صعيد عدد مرضى كورونا، الذي استدعت إصابتهم إدخالهم المستشفى إذ بلغ عدد هؤلاء 99 ألفاً، وفقاً لمشروع "كوفيد تراكينغ".

ويتركّز قسم كبير من هذه الحالات في عدد من ولايات الغرب الأوسط ، مثل إنديانا وداكوتا الجنوبية.

وبعيد أيام من عيد الشكر، يخشى خبراء الأوبئة في الولايات المتّحدة من أنّ الرحلات التي قام بها ملايين الأمريكيين للاحتفال بهذه العطلة العائلية مع أحبائهم ستفاقم وضع الجائحة في البلاد.