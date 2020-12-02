شكرا لقرائتكم خبر عن 12 دقيقة فقط من التمارين الرياضية تغير المؤشرات الحيوية فى دمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التمرين هوعنصر مهم لنمط حياة صحي توصلت دراسة جديدة إلى أن مجرد نوبات صغيرة من التمارين يمكن أن تساعد في تغيير المؤشرات الحيوية في دمك، ووفقا لتقرير لصحيفة time now news ممارسة الرياضة جزء مهم جدًا من أسلوب الحياة الصحي، يوصي الخبراء والأخصائيون الطبيون بضرورة ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة ، على الأقل 4-5 أيام في الأسبوع من أجل البقاء بصحة جيدة ، وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض.

ويمكن أن يكون التمرين الذي تمارسه مثل ركوب الدراجات ، أو المشي ، أو الجري ، أو الركض ، أو تدريب القوة ، أو حتى الرقص طالما أنك تحرك جسمك. ومع ذلك ، تشير دراسة جديدة إلى أنه في غضون 12 دقيقة فقط ، يمكن أن تبدأ التمارين في تغيير المؤشرات الحيوية في دمك.

وفقًا لدراسة حديثة ، يمكن أن يكون لفترات قصيرة من التمارين تأثير إيجابي على صحتك أكثر مما تعتقد. وفقًا لدراسة جديدة ، فإن 12 دقيقة من النشاط المكثف كافية لتغيير المؤشرات الحيوية لصحة التمثيل الغذائي في دم الناس بشكل كبير.

وفقًا لتقرير صادر عن ScienceAlert ، حلل الباحثون ردود فعل 411 من الرجال والنساء في منتصف العمرعلى 12 دقيقة من التمارين المكثفة ووجدوا أن التمرين كان له تأثيرعلى أكثر من 80 % من المستقلبات المنتشرة في دمائهم.

يمكن أن تعمل هذه المستقلبات كمؤشرات على صحة القلب والأوعية الدموية والقلب والأوعية الدموية على المدى الطويل، مما يشير إلى أنه حتى النشاط القصير يكفي لإفادة بعض العمليات البيولوجية الرئيسية في الجسم.

"يُعرف الكثير عن تأثيرات التمارين الرياضية على أنظمة القلب والأوعية الدموية والالتهابات في الجسم ، ولكن هذه الدراسة تقدم نظرة شاملة على التأثير الأيضي للتمرين من خلال ربط مسارات التمثيل الغذائي

5 تمارين يمكنك إضافتها إلى روتينك

الجري: الجري هو تمرين عالي الكثافة يساعد على تغيير المؤشرات الحيوية في الدم يمكن أن يساعد الجري السريع لبضع دقائق فقط في تحسين صحة القلب وتقليل خطر الإصابة بالسمنة.

ركوب الدراجات: يعتبر ركوب الدراجات من أكثر التمارين متعة وسهولة ومع ذلك ، فهو يساعد أيضًا في تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض وهو مفيد بشكل خاص للقلب.

الرقص: الرقص عالي الكثافة يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة جسمك.

المشي السريع: إذا كنت لا تستطيع الجري بسرعة كبيرة ، يمكنك أيضًا ممارسة المشي السريع كتمرين سهل للبقاء بصحة جيدة.

تدريب متقطع عالي الكثافة: وهو تمرين لكامل الجسم يمكنك القيام به على فترات قصيرة يُعرف بأنه طريقة فعالة لفقدان الوزن والبقاء بصحة جيدة.