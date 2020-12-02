شكرا لقرائتكم خبر عن مركبات مشتقة من الرخويات البحرية أدوية محتملة لـ كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - راجع فريق بحثي الأدبيات الموجودة حول المركبات المشتقة من الرخويات المستخدمة في علاج أمراض الجهاز التنفسي، ووجدوا أنها قد توفر أدلة لتطوير عقاقير جديدة إلى جانب دمج الأدوية التقليدية.

وتعتبر أمراض الجهاز التنفسى مثل الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن من بين الأسباب الرئيسية للوفاة والعجز في جميع أنحاء العالم، كما أن الأوبئة السابقة لفيروس كورونا ومنها فيروس MERS و SARS-CoVأمثلة أخرى على أمراض الجهاز التنفسي الحادة.



ادوية من الرخويات

تُعد الأدوية مثل المضادات الحيوية واللقاحات والأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات بعض الطرق الشائعة المستخدمة لعلاج هذه الأمراض التنفسية، ومع ذلك يمكن أن يكون لها آثار جانبية غير مرغوب فيها وقد تؤدى إلى مقاومة الأدوية على المدى الطويل.

لهذا السبب كانت هناك جهود كبيرة لتطوير عقاقير أكثر أمانًا من المركبات الطبيعية، وأحد هذه الأنواع هوMollusca ، الذى يضم حيوانات متنوعة بيئيًا مثل القواقع والحبار مع أو بدون أصداف، فهي أجسام رخوة تفتقر عمومًا إلى أجهزة المناعة التكيفية، ما يعني أن لديها طرق حماية خلوية خاصة بمستضد معين.

وتشير الدلائل المتزايدة وفقا للبحث المنشور على موقع "researchgate" إلى أن المركبات الموجودة في الرخويات يمكن استخدامها لعلاج أمراض الجهاز التنفسي، ففي ورقة بحثية حديثة، قام باحثون من جامعة ساوثرن كروس في أستراليا بمراجعة الدراسات المنشورة حول استخدام الرخويات لعلاج أمراض الجهاز التنفسي للمساعدة في تحديد جهود البحث المستقبلية ذات الصلة. قام المؤلفون بفحص أكثر من 900 مقال وتضمنت 97 مقالة مراجعة طبية حيوية، و22 دراسة للطب التقليدى، وبراءات اختراع ذات صلة.



رخويات



مستخلصات ومركبات الرخويات لأمراض الجهاز التنفسي

حدد المؤلفون أيضًا 11 تجربة إكلينيكية بشرية باستخدام مركبات الرخويات المنقاة لأمراض الجهاز التنفسي.

لوحظ نشاط مضاد للميكروبات ضد Pseudomonas aeruginosa ، الذي يسبب عدوى بكتيرية مزمنة مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن، وذلك باستخدام مستخلصات الرخويات مثل tyriverdin ، و polyketides ، و polypeptides. وقد لوحظ أن مقتطفات من رأسيات الأرجل فعالة ضد الالتهاب الرئوي.

الرخويات هي أيضًا مصادر جيدة للزنك، حيث ثبت أن الزنك يمنع تكاثر الفيروس في الإنفلونزا وكورونا.

وتظهر مستخلصات الرخويات أيضًا نشاطًا مضادًا للالتهابات، على سبيل المثال، من المعروف أن مستخلص بلح البحر النيوزيلندي الأخضر يثبط مسارات إنتاج الإيكوسانويدات، كما أظهرت العديد من المركبات والمستخلصات أيضًا نشاطًا مضادًا للسرطان وما إلى ذلك من نظائرها هي الآن في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من التجارب السريرية لسرطان الجهاز التنفسي.

الهيموسيانين الرخويات لها استجابة مناعية قوية، حيث تولد مستويات عالية من الأجسام المضادة والخلايا التائية ، وتستخدم بانتظام كمواد مساعدة للقاح ، حيث تعتبر عمومًا أكثر أمانًا من المواد المساعدة الاصطناعية. يتم استخدام الهيموسيانين Keyhole limpet من بطنيات الأقدام Megathura crenullata على نطاق واسع كعامل مساعد للقاح ومتوفر تجاريًا.