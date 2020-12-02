شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب حاسة الشم يساعد فى التغلب على فقدان الرائحة بعد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تعاني من تشوهات فقدان الرائحة بعد الإصابة بفيروس كورونا، فإن "التدريب على الرائحة" يمكن أن يساعدك على بدء الشم بشكل طبيعي مرة أخرى - وفقًا لبحث جديد شارك فيه جامعة إيست أنجليا الإنجليزية.

تشير دراسة جديدة نُشرت في مجلة " sciencedaily" أن وجود باروسميا يرتبط بالشفاء ذي الصلة سريريًا في أداء الرائحة (تحديد الروائح وتمييزها) في المرضى الذين يعانون من فقدان الرائحة بسبب العدوى الفيروسية الذين يخضعون للتدريب على الشم.

وأشارت الدراسة إلى أن باروسميا هو أحد الأعراض حيث يعاني الناس من تشوهات غريبة في الرائحة الكريهة في كثير من الأحيان. بدلاً من شم رائحة الليمون ، قد تشم رائحة الملفوف المتعفن، أوقد تشم رائحة الشوكولاتة مثل رائحة البنزين. تم ربط الأعراض باضطراب الرائحة في كورونا، وكذلك بسبب الفيروسات الأخرى وإصابات الرأس.



تدريبات الرائحة

فقدان الرائحة هو أيضًا أحد الأعراض البارزة لـ COVID-19 ، ونحن نعلم أن الوباء يترك العديد من الأشخاص يعانون من فقدان الرائحة على المدى الطويل ، أو تشوهات في الرائحة - وقد يصل هذا العدد الآن إلى 90.000 شخص في المملكة المتحدة.

"بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من باروسميا ، فإن رائحة أشياء معينة - أو أحيانًا كل شيء - مختلفة، وغالبًا ما تكون كريهة. لذلك على سبيل المثال، يمكن للشخص المصاب بالبارسميا أن يشم عودًا من القرفة، ولكن بالنسبة لهم ستشتم رائحة شيء فظيع - ربما طعام فاسد، أوأسوأ.

"التدريب على الشم ينطوي على استنشاق أربع روائح مختلفة على الأقل مرتين يوميًا لمدة عدة أشهر، وقد ظهر كخيار علاجي بسيط وخالي من الآثار الجانبية لأسباب مختلفة من فقدان الرائحة، فهو يهدف إلى المساعدة في التعافي على أساس المرونة العصبية - قدرة الدماغ على إعادة تنظيم نفسه للتعويض عن التغيير أو الإصابة.

عمل فريق البحث مع 143 مشاركًا تعرضوا لفقدان أو تغير في حاسة الشم بسبب العدوى الفيروسية التالية.

تلقى المشاركون مجموعة متنوعة من أدوات التدريب على الرائحة - تتكون من روائح مختلفة ، بما في ذلك الأوكالبتوس والليمون والورد والقرفة والشوكولاتة والقهوة والعسل والفراولة والزعتر، تم اختبار المشاركين لمعرفة مدى قدرتهم على شم الروائح المختلفة في بداية التجربة ، وبعد 6 أشهر من التدريب على الشم.

قال البروفيسور فيلبوت: "وجدنا أن وجود باروسميا وأداء أسوأ للرائحة في اختبار تحديد الرائحة والتمييز، كان مرتبطًا باستعادة مهمة سريريًا في وظيفة الشم للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الرائحة بعد الفيروس، وهذا يعني أن التدريب على الرائحة يمكن أن يساعد مسارات الرائحة على البدء في التجدد والتعافي.

وجد الباحثون أيضًا، أن كبار السن على وجه الخصوص كانوا أكثر عرضة للبدء في استعادة حاسة الشم لديهم، وقد حدثت أكبر التحسينات في أولئك الذين فقدوا أكبر قدر من وظيفة الشم في المقام الأول."