شكرا لقرائتكم خبر عن ارتداء الكمامة يحميك من كورونا ويعرضك للقلق والتوتر ولغة العيون تعزز التواصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر استطلاع جديد أن ارتداء قناع الوجه فعال في وقف انتشار فيروس كورونا ، لكن له تأثير سلبي على قدرتنا على التواصل، حيث وجد بحث من جامعة مانشستر أن ارتداء الكمامة يجعل قراءة الشفاه مستحيلة ؛ ويحجب الكثير من الاتصالات غير اللفظية ، مثل تعابير الوجه ؛ وكتم الصوت.

وحسب ما ذكرته صحيفة ذا ديلى ميل البريطانية تم استجواب مجموعه من 460 شخصًا وقال 46 في المائة إن ارتداء قناع قد غير التواصل ، مع 25 في المائة آخرين قالوا إنه ربما يكون قد حدث.

حذرت الدراسة من أن تأثير ارتداء القناع على التواصل يكون أسوأ بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في السمع ، ويمكن أن يؤدي إلى القلق والتوتر والإحراج.

نشر الباحثون الدراسة في المجلة الدولية لعلم السمع وتنقل البيانات من استطلاع عبر الإنترنت تم إجراؤه في يونيو ويوليو، وفي هذا الوقت ، لم تفرض حكومة المملكة المتحدة ارتداء أقنعة الوجه في المتاجر ، لكن أصبحت أقنعة الوجه شائعة بشكل متزايد.

قال 60 في المائة إنهم أُجبروا على التواصل بشكل مختلف عما كانوا سيفعلونه في عالم خال من الأقنعة قبل جائحة كوفيد -19، ويقول المؤلفون إن نتيجة هذه القدرة المعوقة على التحدث بحرية كان لها تأثير أوسع نطاقاً من إحباط المتسوقين.

قالت المحققة الرئيسية الدكتورة غابرييل سوندرز ، زميلة أبحاث أولى في جامعة مانشستر: `` على الرغم من أنه من المهم للغاية أن يستمر الجمهور في ارتداء أغطية الوجه ، إلا أن المشاركين لدينا كان لهم تأثير عميق ليس فقط على كيفية تواصلنا ، ولكن حول مدى تواصلنا مع شخص ما ، ومدى استعدادنا للانخراط في المحادثة.

زاد غطاء الوجه من القلق والتوتر ، وجعل التواصل مرهقًا ومحبطًا ومحرجًا - سواء كمتحدث يرتدي غطاء للوجه أو عند الاستماع إلى شخص آخر يرتديها.

أثرت هذه المشكلات على الجميع ، ولكن الأفراد الذين يعانون من ضعف السمع يتأثرون أكثر بالحاجة إلى تغطية وجوههم.

يقول الباحثون إن أغطية الوجه الشفافة حلاً محتملاً ، لكن النماذج الحالية تطرح مشكلاتها الخاصة ، حيث غالبًا ما تحجب الصوت أكثر وتتزايد أيضًا، مع مرور الوقت ، يأمل الباحثون أن تتلاشى بعض المشكلات ، مثل الشعور بالحرج الاجتماعي والإحراج ، حيث تصبح تغطية الوجه أمرًا شائعًا.

وأضاف الدكتور سوندرز: قال العديد من الأفراد بالفعل إنهم استخدموا الإيماءات وتعبيرات الوجه وأعينهم لتعزيز التواصل عندما كانوا يرتدون غطاء للوجه، ربما يشير هذا إلى أنه من خلال التوجيه والإرشادات ، قد تساعدنا الإشارات غير اللفظية على تحسين الطريقة التي نتواصل بها أثناء ارتداء القناع.

ولكن ليس هناك شك في أن هذه النتائج تمثل دعوة للعمل لأخصائيي الصوت والمصممين الصناعيين لتطوير أغطية وجه صديقة للتواصل ، ومقدمي الرعاية الصحية للتأكد من أنهم يلبيون احتياجات التواصل لمرضاهم ، وللجمهور لاستخدام أساليب اتصال جيدة. "