إنفوجراف.. حصيلة كورونا بالإمارات‎ في 6 أيام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الإمارات إجراء 767637 فحصاً لرصد إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال 6 أيام فقط (25- 30 نوفمبر).
وجرى خلال هذه الفترة إجراء 767 ألفا و637 فحصا على مستوى الإمارات ساهمت في الكشف عن 7495 إصابة، ما يشير إلى بقاء معدل الحالات الإيجابية من إجمالي الفحوصات عند 1%، ليكون هذا المعدل الأقل مقارنة بكل من الاتحاد الأوروبي 11.6%، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 6.8%، ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 8%.
ويستعرض الإنفوجراف التالي أبرز الأرقام عن إحصائيات فيروس كورونا خلال الفترة من 25 إلى 30 نوفمبر:
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