48 وفاة جديدة بكورونا بالعراق

الثلاثاء 1 ديسمبر 2020

أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الثلاثاء، تسجيل 48 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 12306 حالات.



وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل 2118 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 554767.

ولفتت إلى أن 1896 مصاباً تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 484570