وكالة الأدوية الأوروبية تعلن موعد اعتماد لقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية، الثلاثاء، أنها ستقرر ما إذا كانت ستوافق على لقاح فايزر/بايونتيك المضاد لفيروس كورونا، في غضون أسابيع.

وكتبت الوكالة الأوروبي في بيان صحفي على موقعها على الإنترنت أنها ستقيم ما إذا كانت البيانات المقدمة قوية بما يكفي، وسينتهي هذا التقييم خلال اجتماع استثنائي من المقرر عقده يوم 29 ديسمبر/كانون أول الجاري "على أبعد تقدير".



وأضافت الوكالة أن شركة موديرنا يمكن أن تتوقع قرارًا بشأن لقاحها بحلول 12 يناير/ كانون ثان المقبل على أبعد تقدير.

وقدمت شركتا "فايزر" الأمريكية و"بايونتيك" الألمانية طلبا لدى وكالة الأدوية الأوروبية (إيما)، الثلاثاء، للحصول على التصريح الأوروبي للقاح الذي توصلا إليه لفيروس كورونا، بهدف إتاحة اللقاح في أوروبا بحلول نهاية العام.

وهذا يضع الشركتين في منافسة قوية مع شركة موديرنا الأمريكية، التي تقدمت أيضًا بطلب إلى الجهة المنظمة في الاتحاد الأوروبي للحصول على موافقة على لقاح لفيروس (كوفيد-19)، الإثنين.

وفي وقت سابق، الثلاثاء، أعلنت "بايونتيك" الألمانية أنه يمكنها توريد لقاحها ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، "في غضون ساعات قليلة" بعد إصدار تصريح له من قبل السلطات المعنية.

وجاء ذلك في تصريحات المدير المالي للشركة الألمانية زيرك بوتينج، الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة البحث العلمي الألمانية أنيا كارليتسك.

وقال بوتينج: "أنتجنا كميات كبيرة، ويمكن توزيع كل ما هو موجود بالفعل في غضون ساعات قليلة"، لافتا إلى أنه من الجيد الاستعداد لهذا التوزيع.

وأوضح أنه سيتم توريد اللقاح في صناديق وأنه يمكن تبريد اللقاحات في هذه الصناديق بواسطة الثلج الجاف لمدة تصل إلى 30 يوما في كل مركز تطعيم أو لمدة تصل لـ5 أيام في ثلاجة عادية.

وأشار إلى أن صناديق المجمدات ستكون مهمة عندما يتعلق الأمر بتخزين لمدد أطول.

وأضاف أن تقييم البيانات أظهر أن لقاح شركة "بايونتيك" يمكن تحمله بشكل جيد وأنه ذو فاعلية عالية في الوقت ذاته.

وقال: "هذه النتائج تظهر في البداية أننا على قناعة بأن هذا اللقاح يمكنه بالفعل تحقيق حماية من كوفيد 19".