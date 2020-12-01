رقم قياسي بوفيات كورونا في تركيا لليوم التاسع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت بيانات وزارة الصحة أن الوفيات اليومية بسبب مرض "كوفيد- 19" في تركيا سجلت ارتفاعا قياسيا لليوم التاسع على التوالي، الثلاثاء.

وسجّلت تركيا 190 وفاة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مع استعداد الأتراك لإجراءات عزل جديدة للحد من تفشي الوباء.

وأعلنت السلطات التركية، الإثنين، إجراءات جديدة لمكافحة الزيادة في حالات الإصابة والوفاة، تضمنت فرض حظر تجول خلال أيام العمل الأسبوعية وإغلاق كامل في عطلة نهاية الأسبوع.

وسجل عدد الإصابات الجديدة بما فيها الإصابات دون أعراض رقماً قياسياً أيضا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إذ بلغ 30110.

وارتفعت حصيلة الوفيات بسبب المرض إلى 13936، لكن البيانات التاريخية عن إجمالي الحالات غير متوفرة، إذ إن تركيا كانت تسجل الحالات التي تظهر عليها أعراض فقط على مدى 4 أشهر.