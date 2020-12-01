شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز؟ اعرف أوجه الاختلاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتقد الناس في جميع أنحاء العالم أن عدوى فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز هما نفس الشيء، لكن فيروس نقص المناعة البشرية قد لا يعني دائمًا أن الشخص مصاب بالإيدز، ويقدم التقرير التالى كل ما تحتاج لمعرفته حول الفرق بين الاثنين ، و كيف يمكن للحمل الفيروسي أن يؤثر على تطور عدوى فيروس نقص المناعة البشرية إلى الإيدز وفقا لتقرير لصحيفة time now news.

هناك مصطلحان تم استخدامهما بالتبادل، أو على الأقل معًا، وهما فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز بينما لا يزال الكثير من الناس حول العالم يعتقدون أن كلاهما يعني نفس الشيء، هناك فرق بين الاثنين يجب أن نبقى على دراية به في يوم الإيدز العالمي اليوم الأول من ديسمبر.

ما هو الفرق بين فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز؟

يرمز فيروس نقص المناعة البشرية إلى فيروس نقص المناعة البشرية ، بينما يرمز الإيدز إلى متلازمة نقص المناعة المكتسب، قد يتضح مع الأشكال الكاملة ، أنه في حين أن فيروس نقص المناعة البشرية هو اسم الممرض ، فإن الإيدز هو الحالة أو المرض الذي يسببه.

علاوة على ذلك ، لا تؤدي جميع الإصابات بفيروس نقص المناعة البشرية إلى الإيدز، الإيدز هو عندما تصل العدوى إلى مرحلة متأخرة من المرض، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، يُعرّف الإيدز بحدوث أي من أكثر من 20 نوعًا من السرطانات التي تهدد الحياة أو "العدوى الانتهازية" ، والتي سميت بهذا الاسم لأنها تستفيد من ضعف جهاز المناعة.

هل يتطور فيروس نقص المناعة البشرية إلى الإيدز بشكل شائع؟

الإيدز هو مرحلة متأخرة جدًا من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ، لحسن الحظ لم يعد شائعًا بعد الآن.كان يحدث عندما لم يتم استخدام العلاج المضاد للفيروسات كعلاج لفيروس نقص المناعة البشرية. وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، كان الإيدز سمة مميزة للسنوات الأولى لوباء فيروس نقص المناعة البشرية ، قبل أن يصبح العلاج المضاد للفيروسات القهقرية متاحًا، الآن ، مع حصول المزيد والمزيد من الناس على العلاج المضاد للفيروسات القهقرية ، فإن معظم المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية لا يتقدمون إلى الإيدز.

ومع ذلك ، فمن المرجح أن تحدث عند الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية الذين لم يتم اختبارهم ، وفي الأشخاص الذين تم تشخيصهم في مرحلة متأخرة من العدوى ، وفي الأشخاص الذين لا يتناولون العلاج المضاد للفيروسات القهقرية ".

ما هو الحمل الفيروسي غير القابل للكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية ، وكيف يؤثر على تطور الإيدز؟

يشير الحمل الفيروسي إلى مقدار الفيروس الذي يحمله الشخص ، ومدى انتشار الفيروس في الجسم عن طريق التكاثر يعني الحمل الفيروسي المنخفض عادة أن الشخص قد لا يمرض بشدة. إذا كان من الممكن أن ينتقل الفيروس إلى أشخاص آخرين ، فقد لا ينقل الأشخاص الذين لديهم حمولة فيروسية أقل الممرض على الإطلاق إلى شخص آخر.

عندما يتعلق الأمر بفيروس نقص المناعة البشرية ، فإن الشيء نفسه ينطبق وفقًا لبيانات من عدة دراسات ، فقد وجد أن الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية ، والذين لديهم حمولة فيروسية غير قابلة للكشف لا ينقلون الفيروس إلى الآخرين.