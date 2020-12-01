4 طرق نفسية لمساعدة طفلك على إدارة الإجهاد في ظل وباء كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتمتع الأطفال بالمرونة النفسية ويمكنهم التعافي بشكل أقوى من الأحداث الصعبة، حتى عندما يشعرون بالحزن أو التوتر أو الإحباط يمكن أن يتعلموا الثقة أنهم سيشعروا في النهاية بتحسن، في هذا التقرير نتعرف على 4 استراتيجيات نفسية تساعد طفلك على إدارة الاجهاد والتوتروالوصول للمرونة النفسية، وفقا لنصائح خبراء طب الأطفال في ولاية كونيتيكت الأمريكية ونصائح لمساعدة طفلك على الصمود أثناء جائحة فيروس كورونا، بحسب ما نشر موقع " connecticutchildrens".

4 طرق نفسية لمساعدة طفلك على إدارة الاجهاد في ظل وباء كورونا1. شجع طفلك على احترام مشاعره (حتى المشاعر السلبية)

بقدر ما قد نرغب في حماية الأطفال من المشاعر السلبية، فإن الحقيقة هي أن الجميع يشعر بالسوء أحيانًا، ولا بأس بذلك.

إحدى الطرق لمساعدة الأطفال على الصمود هي مساعدتهم على تقبل مشاعرهم والتفكير فيها، بدلاً من محاربتها.

2. تدرب على وضع المشاعر في كلمات أو الفن

إن تخصيص الوقت للتحدث أو الكتابة أو مجرد التفكير في شعورهم هو وسيلة للأطفال والكبار أيضًا للتراجع عن شيء قد يبدو ساحقًا. من خلال ملاحظة مشاعرهم وردود أفعالهم، يمكن لطفلك استعادة القليل من السيطرة إنها طريقة صحية لمعالجة الأحداث الصعبة مثل جائحة فيروس كورونا.

حتى مع وجود طفل أصغر سنًا، يمكنك بناء مهارات التفكير الذاتي من خلال مراقبتهم وطرح الأسئلة إذا بدا أنهم يستمتعون بنشاط ما، فيمكنك أن تقول، "كيف كان ذلك بالنسبة لك؟ هل جعلك ذلك سعيدا؟" إذا بدت متوترة - على سبيل المثال، مع لعبة جديدة أو مهمة التعلم عن بعد - يمكنك الإشارة إلى ذلك بلطف والتحدث عنه.

المجلات والرسم والموسيقى والفن أدوات قوية للتأمل الذاتي انظر ما يصلح لطفلك ثم ساعدهم في الحديث عما يصنعونه.

3. ساعد طفلك على ملاحظة علامات التوتر

مع القليل من التوجيه، يمكن لطفلك أن يتعلم التعرف على العلامات المبكرة للتوتر ، ويستخدمها كتذكير لممارسة الرعاية الذاتية.

اطلب منهم الانتباه إلى المكان الذي يشعرون فيه بالتوتر في أجسادهم هل يؤلمهم حلقهم أو معدتهم؟ هل يشعرون بالحرارة أو الضيق في أي مكان؟ من خلال زيادة الوعي بما يحدث في أجسادهم، سيشعرون بمزيد من التحكم وذكرهم أن هذه المشاعر ستزول.

عندما يحين الوقت ، تحدث عما قد يكون سبب التوتر هل كان هناك الكثير من الضوضاء أو الضجة؟ هل انتهوا للتو من محادثة فيديو مع الكثير من زملائهم في الفصل؟ هل كانوا يعملون في واجب منزلي صعب؟

على الرغم من أن التوتر مزعج، تحدث إلى طفلك حول كيف يمكن أن يظهر له شيئًا مهمًا: في المرة القادمة التي يشعر فيها بهذه الطريقة، هل يحتاج إلى أخذ قسط من الراحة، أو قضاء بعض الوقت بمفرده، أو طلب المساعدة؟

4. تحديد استراتيجيات المواجهة التي يمكن لطفلك استخدامها لإدارة التوتر

عندما يشعر طفلك بالحزن أو القلق، ما هو النشاط الذي يمكن أن يجلب له الراحة؟

انتبه لما يفعله طفلك بالفعل لإعادة شحن بطاريته هل يحبون الموسيقى أو قراءة كتاب، أو لعب ألعاب الفيديو، أو الخروج إلى الطبيعة، أوممارسة الرياضة، أوالفن؟ هذه الأنشطة كلها استراتيجيات المواجهة.

إذا احتاج طفلك إلى مساعدة في العثور على نشاط، أظهر له ما تفعله للاسترخاء إذا كنت تحب اليوجا، ابحث عن فصل دراسي عبر الإنترنت لتجربته معًا.

تعتبر الأنشطة العائلية بمثابة استراتيجيات للتكيف ، مثل طهي وجبة معًا ، أو التخطيط لأمسيات الألعاب العائلية ، أو الخروج أو العمل في مشاريع منزلية.