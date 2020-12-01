كورونا يصيب مصرية 3 مرات في 7 أشهر.. لفتة إنسانية غيّرت حياتها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يمر المصاب بفيروس كورونا المستجد بلحظات صعبة فور علمه أن الوباء العالمي قد زار جسده، لكن كيف يكون الحال إذا أصيب أحدهم 3 مرات؟

الصيدلانية المصرية تمر بهذه التجربة الصعبة، إذ أصيبت بنت مدينة المنصورة في محافظة الدقهلية شمالي البلاد، بفيروس كورونا للمرة الثالثة في 7 أشهر، وفق ما أورده موقع "اليوم السابع".



وفي لمسة إنسانية، رفعت صديقات الصيدلانية حنان لافتة أسفل غرفتها في المستشفى لدعمها ورفع معنوياتها، وكان لهذا الدعم دورا مؤثرا في رفع حالتها المعنوية ودعمها حتى تحسنت حالتها النفسية والصحية.

ونشرت حنان لطفى صور زميلاتها عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت في تعليقها على الصور: "الصورة الحلوة دي كانت أول يوم هنا.. سرقت دقيقة من غير الأكسجين عشان أبص (أنظر) لهم من البلكونة وتقريباً لسّه شاحنة بيها طاقة لغاية دلوقتي.. ربنا يرزقكم في حياتكم بناس زي اللي في حياتي ويقدرني أردلهم ولو عُشر اللي بيعملوه عشاني".

وقالت حنان لطفي في مداخلة تلفزيونية إنها أصيبت بالفيروس نتيجة التعامل مع المواطنين في الصيدلية.

وأشارت إلى أنَّ المترددين على الصيدلية لم يتعاملوا بوعي كاف مع الإجراءات الاحترازية وأنها تختلط مع أعداد كبيرة يومياً، ما يجعلها أكثر عرضة للإصابة.

وأضافت أنها أصيبت بجلطة ونقص في الأكسجين وتعالج الآن من آثار فيروس كورونا والالتهاب الرئوي.





وأوضحت أنها لم تشعر خلال تجربة إصابتها بفيروس كورونا المستجد أنها بمفردها، إذ تتلقى دعماً كبيراً من زملائها، مشيرة إلى أن الأطباء يتعرضون عادة للإصابة لقلة الوعي من المخالطين لهم.

وتابعت: "من خلال تجربتي بالإصابة بالمرض عدة مرات، فإنه ليس هناك ما يعرف بالمناعة المؤقتة، حيث أصبت بفيروس كورونا 3 مرات، ولا بد من اتخاذ التدابير الاحترازية لمواجهة كورونا، حتى المعافين معرضين للإصابة بقوة مرة أخرى".