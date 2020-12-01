بروفة نمساوية لعملية اختبارات كورونا واسعة النطاق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأت النمسا اختبار فيروس كورونا في بلدة آنابيرج-لونجويتز بالقرب سالزبورج، الثلاثاء.
يأتي ذلك في عملية تجريبية قبل بدء عملية الاختبارات واسعة النطاق في أنحاء البلاد نهاية الأسبوع الجاري.
وأصدرت الحكومة أوامرها بإعداد 10 مليون اختبار سريع، بهدف فحص نسبة كبيرة من تعداد سكان النمسا البالغ عددهم 9 ملايين نسمة، على مرحلتين.
وسوف تبدأ المرحلة الأولى، الجمعة، في فيينا وإقليمي تيرول وفورارلبيرج.
وحث المستشار النمساوي زباستيان كورتس المواطنين على المشاركة في البرنامج الطوعي.
قال إن كشف الكثير من حالات الاصابة بفيروس كورونا سوف يساعد في تخفيف إجراءات الإغلاق.
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