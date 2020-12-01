شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية سيزون «Epic».. ومعلومات حول الحدث المنتظر لعشاق «فورتنايت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

الحدث الذي ينتظره جميع لاعبي فورت نايت «Fortnite» والمتابعون لأحداثها، ومع نهاية السيزون الحالي من ايبك «Epic»، نقدم لكم مواعيد الحدث ونهاية السيزون ل فورت نايت “Fortnite”وبعض المعلومات عن الحدث في هذا السيزون.

ايبك «Epic» اختارت موعد غريب بالنسبة للحدث، ويعتبر في وقت متأخر نوعاً ما على غير المواعيد السابقة، التي كانت بين الساعات 8 و9 لكن هذه المرة اختارت “Epic” وقت جاء متفاوتا في الدول العربية ما بين منتصف الليل وقبله.

اما بخصوص موضوع الحدث سيكون حدث ضخم جداً كما صرح دونالد ماسترد بنفسه، وفي تغريدة له صرح ان حافلات المعركة معطله الان وفي انتظار الرجل الكبير.

بالنسبة لمواعيد الحدث فورت نايت “Fortnite”فهي متفاوتة بين الدول العربية، فبعض الدول يصادف الحدث يوم 1 ديسمبر والبعض يوم 2 ديسمبر.

مواعيد الحدث في الدول (يوم الثلاثاء) في 1 ديسمبر مساءً:

اما بالنسبة لباقي الدول يستطيعون معرفة مواعيد الحدث عن طريق كتابة 4 PM ET في محرك البحث جوجل حتى يطلعوا على التوقيت الزمني للحدث في بلدانهم.

وبخصوص الدخول إلى فورت نايت “Fortnite”لحضور الحدث ينصح على الأقل قبل الحدث بساعتين أو 3 ساعات، وذلك لتلافي مشاكل الدخول للزحام الشديد المتوقع على السيرفرات.