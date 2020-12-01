شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للإيدز.. كيفية الحماية لهؤلاء المرضى من الإصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتم الاحتفال باليوم العالمي للإيدز من كل عام في الأول من ديسمبر للتوعية بالمرض، يرمز الإيدز إلى متلازمة نقص المناعة المكتسبة، " الإيدز" يمكن أن يمثل حالة خطيرة تهدد الحياة، حيث ينتقل الفيروس عن طريق الدم المصاب، أو عن طريف العلاقات الجنسية .

كيفية الوقاية والحد من خطر الإصابة بفيروس كورونا للأشخاص المصابين بالإيدز..

وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي"CDC "، يجب على الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية اتباع الإرشادات العامة للوقاية من فيروس كورونا، يبقى ارتداء الأقنعة والتباعد الاجتماعي ونظافة اليد والجهاز التنفسي ذات أهمية قصوى، إلى أن يتوفر لقاح فعال وآمن للوقاية من العدوى الفيروسية المميتة.

بصرف النظر عن ذلك، يُنصح الأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية باتباع نمط حياة صحي، وتعزيز مناعتهم، وتناول الطعام الصحي، وممارسة الرياضة بانتظام.

يوصى أيضًا بتناول أدويتهم لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية في الوقت المحدد، وبشكل منتظم للبقاء بصحة جيدة وتجنب المضاعفات الناجمة عن الوباء المستمر.

وقال موقع "TimesNowNews"، إنه يتم أيضًا إعادة استخدام العديد من الأدوية المستخدمة في علاج فيروس نقص المناعة البشرية واختبارها لعلاج فيروس كورونا، وهو المرض الذي تسبب في الوباء الحالي. بينما نحتفل باليوم العالمي للإيدز وسط جائحة فيروس كورونا هذا العام، من المهم أن نفهم كيف أثرت هذه الحالة، ويمكن أن تؤثر على استجابة جهاز المناعة البشري لفيروسات مثل كورونا.

كيف تؤثر عدوى الايدز على فيروس كورونا..

لاحظت العديد من الدراسات المكثفة أن العدوى المشتركة بفيروس نقص المناعة البشرية يمكن أن تزيد من خطر الوفاة لفيروس كورونا بنسبة تصل من حوالي 1.5 إلى 3 أضعاف، بينما لم تجد معظم هذه الدراسات أي تغييرات ذات دلالة إحصائية في العرض السريري، ومع ذلك، قالت بعض الدراسات أيضًا أن أولئك الذين يتلقون علاجًا فعالًا لفيروس نقص المناعة البشرية" الايدز"، معرضون لخطر الإصابة بفيروس كورونا مثل الآخرين الذين ليس لديهم العدوى، تستمر عوامل مثل العمر والاعتلال المشترك وما إلى ذلك في لعب دور في المخاطر.

وفقًا للدكتور شاكتي كومار، استشاري الطب الباطني وفيروس نقص المناعة البشرية بمستشفى ماكس سوبر التخصصي، "الخبر السار هو أنه وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، فإن الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية" الإيدز" (PLHA) ، والذين يخضعون لعلاج فعال لفيروس نقص المناعة البشرية لديهم نفس خطر الإصابة لفيروس كورونا مثل الأشخاص غير المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية.



التحديات التى تواجه المتعايشين مع الفيروس

ومع ذلك، فإن الأخبار السيئة هي أنه لا توجد بيانات كافية حول كيفية تأثير كورونا فعليًا على مرضى الايدز PLHA، إن الفهم الحالي لتأثير كورونا في المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة الإيدز.

وفي شرح إضافي لتأثير فيروس نقص المناعة البشرية على استجابة الجهاز المناعي، قال: "دعونا نتراجع خطوة إلى الوراء، ونفهم الأنواع المختلفة للاستجابة المناعية التي يمكن أن يتمتع بها جسمنا.