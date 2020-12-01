أعشاب تساعد في تخفيف الإمساك المزمن

أعشاب عديدة تساعد في تخفيف الإمساك المزمن فهي معروفة بخصائصها المهدئة والملينة. أظهرت الدراسات أن بعض أنواع الشاي يمكن أن تساعد في التخفيف من الإمساك، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

تحتوي معظم الأعشاب الملينة على مادة أنثراكينون، وهي مركب عضوي يوجد في بعض النباتات له تأثير ملين على الأمعاء.

تعمل هذه الملينات عن طريق نقل الماء إلى القولون، ويمكن صنع شاي الأعشاب من مزيج من الأعشاب أو خليط من الأوراق والبذور وجذور النباتات المختلفة والماء الساخن.

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فيما يلي بعض أنواع الشاي التي يشيع استخدامها لتخفيف الإمساك:

1. شاي النعناع

قد يساعد شاي النعناع في الوقاية من الإمساك وعلاجه. وجود المنثول في النعناع له تأثير مهدئ قد يساعد في إرخاء المعدة أثناء تحريك البراز عبر الأمعاء.

طريقة صنع شاي النعناع:

اغلي كوبًا من الماء وأضيفي حفنة من أوراق النعناع. اتركي الماء يغلي لبضع دقائق أخرى. صفي الشاي واشربيه.

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2. الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مادة الكافيين، وهي منبهات تسرع حركة الأمعاء. ومع ذلك ، فإن شرب الكثير من الكافيين يمكن أن يؤدي إلى الإسهال.

طريقة صنع الشاي الأخضر: انقعي 1 ملعقة صغيرة من الأوراق الخضراء في كوب من الماء المغلي. اتركيها لبضع دقائق. صفي الشاي واشربيه.

3. شاي الهندباء

قد يساعد شاي الهندباء في علاج الإمساك الخفيف. يمكن أن يحفز الكبد على إنتاج الصفراء التي يمكن أن تساعد في تخفيف الإمساك.

يمكن أن يعمل شاي الهندباء أيضًا كمدر للبول عن طريق إضافة المزيد من الماء إلى الجهاز الهضمي والبراز؛ مما يجعل البراز ناعمًا ويسهل مروره.

طريقة صنع شاي الهندباء: اغسلي زهور وأوراق نبات الهندباء وانقعيها في الماء الساخن لمدة 15-20 دقيقة. صفي الشاي وتناوليه.

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4. شاي الزنجبيل

يستخدم الزنجبيل كتوابل وكعلاج منزلي لعلاج أمراض المعدة المختلفة بما في ذلك الإمساك. يمكن أن يساعد شرب شاي الزنجبيل بعد الوجبات في تسهيل عملية الهضم وتسريع حركة الأمعاء.

طريقة صنع شاي الزنجبيل: أضيفي 1-2 شرائح من جذر الزنجبيل في كوب. صبي الماء المغلي واتركيه ينقع لمدة 5-10 دقائق. أضيفي العسل حسب الرغبة.

شاي جذر عرق السوس

يأتي جذر عرق السوس من جذر نبات عرق السوس، يستخدم منذ فترة طويلة لعلاج الأمراض المختلفة بما في ذلك الإمساك. له خصائص مضادة للالتهابات وهو ملين خفيف يمكن أن يخفف من الإمساك.

طريقة صنع شاي عرق السوس:

اغلي كوبًا من الماء وأضيفي 1 ملعقة كبيرة من جذر عرق السوس. اتركيه لبضع دقائق. صفي الشاي واشربيه دافئًا.