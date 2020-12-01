الأمل يقترب.. بايونتيك وفايزر تطلبان ترخيص لقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدمت شركتا "بايونتيك" و"فايزر" طلبا لدى وكالة الأدوية الأوروبية (إيما) للحصول على التصريح الأوروبي للقاح فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الشركتان الألمانية والأمريكية، الثلاثاء، أنه تم تقديم الطلب للحصول على ترخيص مشروط للسوق، الإثنين.



يذكر أن شركة "موديرنا" الأمريكية للأدوية قدمت أيضا طلبا بهذا الشأن لوكالة الأدوية الأوروبية لمنح ترخيص للقاح الذي توصلت إليه.

وكانت شركتا فايزر وبايونتيك أعلنتا أن لقاحهما المشترك فعال بنسبة 95% للوقاية من كورونا بالاستناد للنتائج الكاملة لتجربة سريرية واسعة النطاق.

وكانت النتائج الجزئية لهذه التجربة التي نشرت الأسبوع الماضي أظهرت فاعلية "تزيد على 90%".

وقال المدير العام لشركة فايزر لتصنيع الأدوية، ألبرت بورلا، إن المجموعة الدوائية الأمريكية ستقدم قريبا جدا طلبا للحصول على ترخيص بتسويق لقاحها المضاد لكورونا في الولايات المتحدة، ما سيتيح إذا ما سارت الأمور على ما يرام في بدء عمليات التطعيم خلال ديسمبر/كانون الأول المقبل.