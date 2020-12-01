شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مودرنا تتقدم بطلب الحصول على موافقة الاتحاد الأوروبى للقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة The Straits Timesتقدم مودرنا Moderna بطلب للحصول على الموافقة الطارئة للقاح كورونا من الاتحاد الأوروبى للحصول على موافقة الاتحاد الأوروبي، بعد أن قدمت ملفها لهيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA" أمس الاثنين، بعد أن أظهرت دراسة أن لقاح فيروس كورونا فعال بنسبة 94.1%.

وقالت الصحيفة، تقدمت شركة مودرنا Moderna بطلب للحصول على تصريح طارئ أمريكي للقاح كورونا يوم الاثنين (30 نوفمبر) بعد أن أظهرت النتائج الكاملة من دراسة في المرحلة الأخيرة أنه كانت فعالة بنسبة 94.1 % مع عدم وجود مخاوف خطيرة تتعلق بالسلامة، حسبما ذكرت الشركة.

أفادت مودرنا، التي تخطط أيضًا للحصول على موافقة أوروبية، أن معدل فعالية لقاحها كان ثابتًا عبر التركيبة السكانية للعمر والعرق والجنس، بالإضافة إلى تحقيق معدل نجاح بنسبة 100 %، في الوقاية من الحالات الشديدة لمرض أودى بحياة ما يقرب من 1.5 مليون اشخاص.

يضع التسجيل منتج مودرنا ليكون ثاني لقاح يحتمل أن يحصل على إذن الولايات المتحدة لاستخدام الطوارئ هذا العام.

من جانبه قال تال زاكس كبير المسؤولين الطبيين في شركة مودرنا، في مقابلة عبر الهاتف "نعتقد أن لدينا لقاحا فعالا للغاية، موضحا أن البيانات أثبتت ذلك، ونتوقع أن نلعب دورًا رئيسيًا في التغلب على على وباء فيروس كورونا".

أكد الدكتور زاكس، إنه تأثر بشدة بعد رؤية النتيجة البالغة 94.1 % خلال عطلة نهاية الأسبوع مضيفا، "كانت هذه هي المرة الأولى التي سمحت فيها لنفسي بالبكاء، في هذا المستوى من الفعالية، عندما تقوم فقط بحسابات لما يعنيه هذا الوباء المنتشر من حولنا، إنه أمر ساحق ".

يأتي إعلان شركة مودرنا عقب الأخبار الواردة من شركت فايزر Pfizer والشريك الألماني BioNTech أن لقاحهما، الذي يستخدم أيضًا تقنية جديدة تسمى RNA الاصطناعية (mRNA) ، فعال بنسبة 95%.

تقدمت شركة فايزرPfizer بطلب للحصول على موافقة استخدام في حالات الطوارئ، مما جعلها تتقدم بحوالي أسبوع على مودرنا Moderna

بالإضافة إلى تقديم طلبها في الولايات المتحدة، قالت شركة مودرنا إنها ستتقدم بطلب للحصول على موافقة مشروطة من وكالة الأدوية الأوروبية، التي بدأت بالفعل في مراجعة متجددة للبيانات، وستواصل التحدث مع المنظمين الآخرين الذين يجرون مراجعات متجددة.

وقالت الصحيفة، إن أحدث نتائج فعالية مودرنا أقل قليلاً من تحليل مؤقت صدر في 16 نوفمبر من 94.5 %من الفعالية، وهو فرق قال الدكتور زاك إنه ليس ذا دلالة إحصائية.