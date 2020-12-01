الأوردة العنكبوتية، المعروفة أيضًا باسم توسع الشعريات أو الدوالي، هي أوردة توسعت (تشبه شبكة العنكبوت) توجد على سطح الجلد. عادة لا يتم تشخيصها كحالة مرضية ما لم تكن هناك أعراض أخرى مرتبطة بها.هذه الحالة أكثر شيوعًا بين النساء اللواتي تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، ومع ذلك ، حتى قد تتعرض الشبابات أيضا لهذه الحالة.

ما هي أسباب الدوالي او الأوردة العنكبوتية؟

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تحدث الدوالي نتيجة لضعف الصمامات داخل الأوردة ، ما يؤدي إلى تورم الأوردة ، وتتطور الحالة بعد ذلك إلى مظهر الأوردة العنكبوتية. وهناك بعض الأسباب الشائعة وراء هذه الحالة أهمها ما يلي: الشيخوخة، تاريخ عائلي للإصابة بالأوردة العنكبوتية (الوراثة)، المهن التي تتطلب الوقوف لفترة طويلة، حبوب منع الحمل، الحمل، الملابس الضيقة، زيادة مؤشر كتلة الجسم (السمنة)، أي تاريخ سابق لجلطات الدم، الإمساك .



بخلاف كونها قبيحة المظهر ، قد تصحب الأوردة العنكبوتية مجموعة من الأعراض التي يمكن أن تصبح مهددة على المدى الطويل.



طرق طبيعية لعلاج الدوالي:

١-خل التفاح

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المكونات:

قطعة قماش نظيفة

خل التفاح

الطريقة:

خذي قطعة قماش نظيفة و اغمسيها في خل التفاح.

لفي قطعة القماش حول المناطق المصابة.

انتظري لمدة 20 إلى 30 دقيقة.

كرري هذه الطريقة من 2 إلى 3 مرات يوميًا.

خل التفاح يحسن تدفق الدم داخل الأوردة في المنطقة المصابة، وبالتالي يساعدك على التخلص من الأوردة العنكبوتية.

٢-المساج

واحدة من الطرق الأكثر فعالية لعلاج الأوردة العنكبوتية هي تدليك المنطقة المصابة بالزيوت الطبيعي، لأنها تحسن تدفق الدم وتقلل من مظهر هذه الأوردة المتورمة.

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أ. زيت الخروع

اعتمدي على زيت الخروع المصفى على البارد، ضعي الزيت مباشرة على المناطق المصابة بالدوالي،اتركيه لمدة 20 إلى 30 دقيقة، مع التدليك برفق. كرري هذه الطريقة مرتين يوميا.

تعود فعالية زيت الخروع في علاج الدوالي إلى ان له خصائص مضادًة للالتهابات ومحفزة للدورة الدموية من ثم تحد من مشكلة الأوردة العنكبوتية اذا تم استخدامه بانتظام

ب. زيت جوز الهند

بنفس الطريقة التي سبق وتحدثنا عنها مع زيت الخروع، يمكنك اعتمادها نفسها لكن باستبداله بزيت جوز الهند. وتعود فعالية هذا الزيت ذات القوام المتماسك في علاج الأوردة العنكبوتية إلى ما يحتويه من مضادات الأكسدة التي تحسن تدفق الدم ، وبالتالي تعالج الدوالي.

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