- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: النوم المريح يقلل مخاطر الإصابة بقصور القلب والان مع التفاصيل
الثلاثاء 1 ديسمبر 2020
توصلت دراسة جديدة إلى أن الأشخاص الذين يحصلون على قسط جيد من النوم ويتمتعون بعادات نوم صحية قد يساعدون على حماية أنفسهم من قصور القلب.
وجد الباحثون أنه من بين أكثر من 400 ألف بالغ، كان الأشخاص الذين يتمتعون بأنماط نوم صحية أقل عرضة بنسبة 42٪ للإصابة بقصور القلب على مدى 10 سنوات، مقارنة مع الأشخاص الذين لديهم عادات نوم غير صحية. وأفاد أولئك الذين ينامون بشكل جيد بخمسة أشياء: الحصول على سبع إلى ثماني ساعات من النوم كل ليلة، وعدم الشخير، وعدم مواجهة أي صعوبة في النوم أو البقاء نائمين لوقت طويل، وعدم التعب أثناء النهار، والشعور بالنشاط في الصباح.
وقد تم نشر نتائج الدراسة على موقع مجلة «سيركوليشن» الإلكتروني في السادس عشر من نوفمبر، بحسب ما أورد موقع «يو بي آي» الإلكتروني.
كانت هذه تفاصيل خبر دراسة: النوم المريح يقلل مخاطر الإصابة بقصور القلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.