ارتفاع جديد بإصابات كورونا في غزة.. والوفيات تصل لـ111

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجل معدل الوفيات والإصابات بفيروس كورونا ارتفاعاً جديداً في قطاع غزة، بواقع 9 حالات وفاة، وإصابة 31% من حجم الفحوصات المخبرية.

وأعلنت وزارة الصحة، في بيان لها، تسجيل 9 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا ما رفع إجمالي الوفيات إلى 111 حالة وفاة منذ ظهور الفيروس.

ويعد هذا هو أعلى معدل وفيات يسجل في يوم واحد في قطاع غزة.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 815 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 2573 فحصا مخبريا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفق هذه المعطيات؛ فإن أكثر من 31.6% من فحوصات كورونا المخبرية سجلت حالات إيجابية (مصابة).

وذكرت الوزارة أن 405 حالات جديدة تعافت من المصابين.

وارتفع العدد الإجمالي للمصابين في القطاع إلى 21461 حالة منها 9627 حالة نشطة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية في المستشفيات بلغ 325 حالة منها 132 خطيرة وحرجة.