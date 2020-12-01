شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد اللحمة الضانى على صحة الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اللحم الضانى من أشهر أنواع اللحوم التى يفضلها الكثيرون نظرا لمذاقها المختلف فضلا عن ذلك يحتوى اللحم الضانى على نسبة عالية من البروتين والفسفور والزنك والنياسين ، وغيرها من الخصائص والفيتامينات الأخرى، وحسب ما ذكره موقع desikasai فإن فوائد اللحم الضانى هى:

الفوائد الصحية للحم الضانى

1: مصدر ممتاز للحديد

لحم الضأن بطبيعته يحتوي على الكثير من الحديد من مصادر البروتين الأخرى مثل الدجاج أو السمك. بالإضافة إلى ذلك فإنه يحتوي على حديد الهيم بدلاً من الحديد غير الهيم الموجود في النباتات. حديد الهيم هو أكثر أشكال الحديد قابلية للامتصاص ، لذا فإن تناول اللحوم الحمراء مثل لحم الضأن يمكن أن يساعد في تحسين ومنع نقص الحديد وأعراض فقر الدم.

2: محفز صحة الجهاز العصبي

يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات وخصوصا فيتامينات ب الأساسية الأخرى ، بما في ذلك فيتامين ب 6 والنياسين (فيتامين ب 3) والريبوفلافين (فيتامين ب 2) وحمض البانتوثنيك (فيتامين ب 5)، يساعد فيتامين ب 12 بالإضافة إلى فيتامينات ب الأخرى أنظمتنا العصبية على العمل كما ينبغي .

3: تقوية المناعة

لحم الضأن محمّل أيضًا بالزنك المعزز للمناعة، ، وهي ضرورية للغاية لصحة المناعة المثلى ، جنبًا إلى جنب مع التئام الجروح ، وتكوين الحمض النووي والبروتين ، وكذلك النمو والتطور عند الأطفال.

عندما يتعلق الأمر بالصحة المناعية ، إذا لم تحصل على ما يكفي من الزنك على أساس منتظم ، فلن يعمل نظام المناعة لديك كما ينبغي ، مما يعني أنك أكثر عرضة للإصابة بجميع أنواع المشاكل الصحية التي تتراوح من الشائعة البرد إلى التهابات أكثر خطورة مثل الالتهاب الرئوي.

يمكن أن يساعد تناول لحم الضأن والأطعمة الغنية بالزنك في الحفاظ على مستويات الزنك في مكان صحي وتعزيز وظائف المناعة بشكل عام بالإضافة إلى ذلك ، يساعد الزنك على تمكين حاسة التذوق والشم المثلى.

4. مصدر غني للدهون الصحية مثل أحماض أوميغا 3 الدهنية

يحتوي لحم الضأن على دهون ، لكن جزءًا كبيرًا من هذه الدهون عبارة عن أحماض أوميغا 3 الدهنية المضادة للالتهابات ، تحتوي معظم قطع لحم الضأن على أوميغا 3 أكثر من لحم البقر. يدرك الكثير من الناس الفوائد العديدة لأحماض أوميغا 3 الدهنية ، لكن لا يدرك الكثيرون أن لحم الضأن مصدر جدير بالملاحظة لهذه الأحماض الدهنية الصحية.

5: عضلات الجسم

يحتوى اللحم الضانى على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية والبروتين الذى يعمل على تعزيز صحة الجسم والعضلات وحمايته من هشاشة العظام والتهاب المفاصل.

يتكون البروتين الموجود في لحم الضأن من الأحماض الأمينية الأساسية ، والتي لا يمكن الحصول عليها إلا من خلال وجباتنا الغذائية تعتبر مصادر البروتين الحيواني مثل لحم الضأن "بروتينات كاملة" لأنها تحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية.