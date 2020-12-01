إنفوجراف.. اليوم العالمي للإيدز 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يحتفل العالم في الأول من شهر ديسمبر/كانون الأول من كل عام باليوم العالمي للإيدز، الذي دعت إليه منظمة الأمم المتحدة.
وتعد هذه المناسبة أول يوم صحي عالمي على الإطلاق، وتعد فرصة لاتحاد البشر في جميع أنحاء العالم لمكافحة متلازمة نقص المناعة المكتسبة وإظهار الدعم للمصابين وإحياء ذكرى أولئك الذين ماتوا بسببه فضلا عن السعي لزيادة الوعي بالمرض والتحدث ضد وصمته والدعوة إلى زيادة الاستجابة للتحرك نحو إنهائه.
ويركز موضوع اليوم العالمي للإيدز لعام 2020، على شعار "إنهاء وباء متلازمة نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)"، حيث المرونة والتأثير والالتزام العالمي بتقديم خدمات عالية الجودة للوقاية والعلاج من الإيدز من أجل التأثير، فضلا عن تعزيز قدرة ومرونة المجتمعات والنظم الصحية لمعالجة خدمات الوقاية من الإيدز في خضم الجائحة العالمية.
يوضح الإنفوجراف التالي يوضح أهمية هذه المناسبة الأممية وأهدافها:
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