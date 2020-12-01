شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب تجعل المرأة أكثر عرضة لقلق ما بعد الولادة.. تعرفى عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قلق ما بعد الولادة من أبرز المشاكل التى تتعرض لها السيدات وتؤثر على حياتهمن وحالتهن النفسية، وحسب ما ذكره موقع parents قال الخبراء إن قلق ما بعد الولادة غالبًا ما ينتج عن مجموعة متنوعة من المحفزات، وهناك تحول هرموني كبير، حيث تزيد مستويات هرمون الاستروجين والبروجسترون من 10 إلى 100 أثناء الحمل ، ثم تنخفض إلى الصفر بشكل أساسي خلال 24 ساعة من الولادة".

وتشرح إليزابيث فيتلسون ، مديرة برنامج المرأة في كولومبيا قسم الطب النفسي قائلة: في الأيام التالية ، أنت تعانين من الحرمان من النوم ، والتغييرات في علاقتك ، والجداول الزمنية والمسئوليات الجديدة ، بما في ذلك رعاية المولود الجديد على مدار الساعة".

وفي حين أن أي أم جديدة يمكن أن تصاب بقلق ما بعد الولادة ، إلا أن هناك بعض العوامل التي قد تزيد من خطر إصابتك بها وتشمل هذه:

1:تاريخ شخصي أو عائلي للقلق.

2:خبرة سابقة مع الاكتئاب.

3:بعض أعراض المتلازمة السابقة للحيض ،مثل الشعور بالبكاء .

4:اضطرابات الاكل.

5:اضطراب الوسواس القهري .

ما هو أكثر من ذلك ، أن النساء اللواتي تعرضن للإجهاض يكونون أكثر عرضة لقلق ما بعد الولادة والاكتئاب مع الولادة الصحية اللاحقة ، وفقًا لدراسة أجرتها جامعة روتشستر في نيويورك ، لأنهم قلقون جدًا من حدوث شيء آخر.