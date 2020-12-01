شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أطعمة تساعدك على التركيز .. القهوة والشيكولاتة الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بعض الدراسات الحديثة بعض الأطعمة التي تساعدك في الحصول على التركيز خلال يومك، وتحسين وظائف المخ وزيادة قدرتك على التركيز والانتباه خلال العمل، طبقا لتقرير صادر في موقع “web med”.

ومن أكثر المشروبات والأطعمة التي تساعدك على الانتباه والتركيز:

1.القهوة والكافيين التي تمنحك الشعور بالإيقاظ والحصول على التركيز ويمكنك أن تستمد الكافيين من خلال القهوة ومشروبات الطاقة.

2. عصير البرتقال فإن تناول كوب واحد من البرتقال يوميا يسهم في تعزيز قدرتك على اليقظة نظرا لاحتوائه على الجلوكوز الذى يسهم في تقوية الذاكرة ويعد وقود المخ

3. العنب البري لأنه يسهم في حماية الدماغ من مرض الزهايمر أو الخرف.

4. تناول الأسماك نظرا لأنه غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تعتبر أساسية لصحة الدماغ.

5. الشيكولاتة التي تحتوى على مضادات الأكسدة ومنشطات طبيعية مثل الكافيين التي عزز التركيز

6. المكسرات التي تحتوى على فيتامينE المضاد للأكسدة.

7. الافاكادو الذى يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب ويعزز من تدفق الدم الى خلايا الدماغ.

8. الفشار لانه غنى بالألياف الغذائية وفيتامين هـ. الغنية أيضا بالدهون الأحادية غير المشبعة التي تساعد على تدفق الدم.