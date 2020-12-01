شكرا لقرائتكم خبر عن «النمر» يكشف عن 5 تغيرات تحدث للقلب خلال فصل الشتاء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أوضح الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، 5 تغيرات تحدث للقلب خلال فصل الشتاء.

وقال النمر: إن القلب ترتفع نبضاته خلال فصل الشتاء، كما يرتفع ضغط الدم من 18 إلى 20 درجة، كذلك تنقبض الشرايين الطرفية، ويزداد استهلاك القلب للأكسجين، كما يحدث تسارعاً في التنفس.

من جهة أخرى، أوضح أن عدم التحكم بضغط الدم يكثر في فصل الشتاء مقارنة بباقي الفصول الثلاثة، مطالباً من يعانون من أمراض الضغط بالتركيز على مراقبته باستمرار خلال الشتاء.