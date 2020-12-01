شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف إزاى تحمى نفسك من خطر الإصابة بمرض الإيدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الإيدز هو المرض الأكثر خطورة حول العالم، وفى الغالب يتم انتقال العدوى عن طريق سوائل الجسم كالدم والسائل المنوي والإفرازات المهبلية، ويهاجم فيروس الإيدز كريات الدم البيضاء ويعمل على تقليص عدد كريات الدم البيضاء في الجسم وهي المسئولة عن مقاومة الالتهابات وتسرطن خلايا الجسم.

وحسب ما ذكره موقع womenshealth فإن هناك بعض الخطوات التى ينصح باتباعها للوقاية من مرض الايدز والامراض المنقولة جنسيا.

1:استخدام الواقي الذكري المصنوع من مادة اللاتكس هو الطريقة الأكثر فاعلية للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية والأمراض المنقولة جنسيًا الأخرى عند ممارسة الجنس.

2: تأكد من اختبارك أنت وشريكك للكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية والأمراض المنقولة جنسياً الأخرى، تحدثا مع بعضكما البعض عن نتائج الاختبار .

3:يمكنك الحصول على لقاح للوقاية من فيروس الورم الحليمي البشري والتهاب الكبد B ، وهما من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي ايضا .

4:لا تتعاطى الكحول أو المخدرات، قد يؤدي تعاطي الكحول أو المخدرات إلى سلوكيات محفوفة بالمخاطر مثل مشاركة الإبرأو عدم استخدام الواقي الذكري عند ممارسة الجنس.

5: عدم مشاركة الادوات الشخصية من شخص لآخر ، لأن ذلك يزيد من خطر الاصابة بنقل الامراض والعدوى.