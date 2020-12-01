علاج جديد للسكري والتصلب المتعدد في "أبوظبي للخلايا الجذعية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مركز أبوظبي للخلايا الجذعية أنه سيجري تجارب سريرية جديدة لتقييم علاج مبتكر لمرضى السكري والتصلب المتعدد في الإمارات.

وأشار المركز المتخصص للرعاية الصحية، والذي يركز على العلاج بالخلايا الجذعية والطب المتجدد، أن المرضين من أكبر المشكلات الصحية في الإمارات.

ويقود المركز تجربة "OPERA" لمرض السكري من النوع الأول و تجربة "PHOMS" لمرض التصلب المتعدد.

ومن شأن هذه التجارب الكشف عن عدة بدائل علاجية لكلا المرضين وتحديد طريقة التدخل والعلاج المناسب.



وحسب تقرير الاتحاد الدولي للسكري لعام 2019 تواجه الإمارات أحد أعلى معدلات انتشار مرض السكري في العالم، في حين يبلغ معدل انتشار مرض التصلب المتعدد في الإمارات ما يقارب 64 حالة لكل 100,000 شخص وفقا لمقال بحثي نشره علماء في مدينة الشيخ خليفة الطبية عام 2019.





ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن الدكتور يندري فينتورا، أخصائي علم المناعة المدير العام لمركز أبوظبي للخلايا الجذعية، قوله: "تشكل المعدلات المرتفعة لمرض السكري والتصلب المتعدد تهديدا خطيرا على حياة المواطنين و المقيمين في دولة الإمارات، كما أن حالات الإصابة بمرض السكري يمثل مصدر قلق حقيقي وتتفاقم عواقبه المستقبلية بسبب غياب البدائل العلاجية".

وأشار فينتورا إلى أن التجارب السريرية "OPERA" و"PHOMS" ستوفر رؤى جديدة لعلاج المرضين وستؤدي للارتقاء بجودة الرعاية الصحية في دولة الإمارات وستساعد على رفع مستوى الوعي من خلال اتباع أسلوب حياة صحي.

وأضاف فينتورا: "مع احتفال دولة الإمارات باليوم الوطني التاسع والأربعين يعد الإعلان عن هذه التجارب السريرية دليلا على التزامنا بخدمة وحماية دولة الإمارات وشعبها"، وفقا لتوجيهات ودعم القيادة الرشيدة في دولة الامارات وبمتابعة مباشرة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتخضع بروتوكولات التجارب حاليا لمراجعة لجنة الأخلاقيات في المركز قبل عرضها على وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة في أبوظبي للحصول على الموافقات اللازمة.



وعند إجراء التجارب سيستخدم المركز الفصادة الضوئية خارج الجسم، وهي تقنية علاجية حاصلة على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لحالات مثل مرض الطعم ضد المضيف ومرض لمفومة الخلايا الجلدية التائية.

ويسعى مركز أبوظبي للخلايا الجذعية إلى استكشاف الآليات، التي يقوم عليها التعديل المناعي للمرض مع ذلك البديل العلاجي وتأثيره المحتمل على فعالية استخدامه للتدخل، وذلك بفضل خبرة المركز البحثية الواسعة وتقدمه التكنولوجي.

وفي وقت سابق من العام الجاري، أصبح مركز أبوظبي للخلايا الجذعية أول مركز أبحاث على الإطلاق في الإمارات يجري تجربة سريرية لدراسة Sentad-Covid في أبريل 2020.

وأطلق المركز في يوليو 2020 "برنامج أبوظبي لزراعة نخاع العظام"، والذي يعالج مرضى سرطان الدم باستخدام الخلايا الجذعية والذي نجح حتى الآن في علاج 4 مرضى.