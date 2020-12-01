شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فوائد للفول السودانى.. أبرزها الوقاية من السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - للفول السوداني العديد من الفوائد الصحية مثل إنقاص الوزن وتقليل الكوليسترول وحتى علاج السرطان، يُعرف الفول السوداني بأنه وجبة خفيفة صحية للغاية وله العديد من الفوائد الصحية، ووفقا لتقرير لصحيفة time now news فيما يلي قائمة بخمس فوائد صحية مدعومة علميًا للفول السوداني للجسم والعقل.

فوائد صحية للفول السوداني

يساعد على إنقاص الوزن: يساعد الفول السوداني في إنقاص الوزن، فهو مليء بالدهون غير المشبعة والبروتينات والألياف وكلها تزيد الشبع. هذا يعني أنك ستبقى لفترة أطول دون الإفراط في تناول الطعام لاحقًا، والنتيجة هي تقليل استهلاك الطاقة وبالتالي تقليل الوزن يمكن أن يكون الفول السوداني المسلوق مفيدًا في إنقاص الوزن أكثر من الفول السوداني المحمص أو النيء لأن الأول يحتوي على سعرات حرارية أقل.

يخفض نسبة الكوليسترول: أكل الفول السوداني وزيت الفول السوداني ومستوياتها الغنية من الدهون غير المشبعة تقلل من نسبة الكوليسترول الضار، نتيجة لذلك، ينخفض ​​خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وغيرها من مشاكل القلب والأوعية الدموية.

صحة الجلد: الأحماض الدهنية غير المشبعة لها خصائص مذهلة مضادة للالتهابات ، وتحمي هذه الدهون البشرة من أضرار أشعة الشمس ، وتقلل من خطر ظهور التجاعيد والبقع الشمسية حتى أنها تحمي الخلايا المنتجة للكولاجين والتي تسمى الخلايا الليفية مع المزيد من الكولاجين ، تصبح الخطوط الدقيقة أقل وضوحًا.

يمنع الإصابة بالسرطان: الفول السوداني هو غذاء تكميلي جيد في علاج أنواع مختلفة من السرطان، يحتوي الفول السوداني على مركبات تسمى فيتوستيرول التي لها خصائص مضادة للسرطان ، وخاصة ضد سرطان الثدي والقولون والبروستاتا قد يؤدي تناول الفول السوداني أو المنتجات المصنعة منه إلى تقليل نمو الخلايا السرطانية لدى النساء المصابات بسرطان القولون والمستقيم.

يعالج التهاب المفاصل: التهاب المفاصل هو حالة التهابية مزمنة ولكن بفضل المزايا المضادة للالتهابات للفول السوداني ، يمكن تقليل آلام المفاصل يحسن النياسين الموجود في الفول السوداني أيضًا أعراض التهاب المفاصل مع زيادة حركة المفاصل، و الفول السوداني هو بديل طبيعي جيد للأدوية المضادة للالتهابات .