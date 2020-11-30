الإمارات تجري 767 ألف فحص كورونا في 6 أيام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الإمارات، الإثنين، عن إجراء 767637 فحصا لرصد إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال 6 أيام فقط.

واستعرض الدكتور عمر عبدالرحمن الحمادي، المتحدث الرسمي للإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات، خلال الإحاطة الإعلامية الدورية لعرض مستجدات الوضع الصحي في الإمارات، مجموعة من الإحصاءات والأرقام التي تعكس الوضع الصحي خلال الفترة من 25 إلى 30 نوفمبر.



وأوضح أنه تم خلال هذه الفترة إجراء 767,637 فحصا على مستوى الدولة، ساهمت في الكشف عن 7495 إصابة، ما يشير إلى بقاء معدل الحالات الإيجابية من إجمالي الفحوصات عند 1%، ليكون هذا المعدل الأقل مقارنة بكل من الاتحاد الأوروبي 11.6%، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 6.8%، ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 8%.





وبلغ عدد حالات الشفاء خلال الفترة نفسها 4638 حالة شفاء، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 13 حالة فقط، ليصبح معدل الوفيات 0.3%، وهو من أقل النسب عالميا مقارنة بكل من الاتحاد الأوروبي 2.3%، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2.4%، ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 2.5%.

وأكد الحمادي أن تطوير وتوفير تطعيم آمن للعالم بأسره يشكل أولوية قصوى خلال المرحلة الراهنة للتصدي للجائحة إذ يعد الحصول على تطعيم فعال وآمن نجاحا للإنسانية جمعاء وهو ما يحتم الاستفادة من كافة التجارب والخبرات لصالح الصحة العامة في العالم.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن الحمادي قوله إن الفترة القادمة ستشهد توافر مليارات من جرعات التطعيم ضد مرض "كوفيد-19"، لافتا إلى أن الإمارات أطلقت مبادرة "ائتلاف الأمل" من أجل الاستعداد لتسهيل و دعم و توزيع 6 مليارات جرعة من التطعيمات حول العالم مع رفع هذا القدرة إلى 18 مليارا في نهاية عام 2021.





وأضاف الحمادي أن المرحلة الأولى من استراتيجية الإمارات تقوم على توفير اللقاح لخط الدفاع الأول نظرا لارتفاع نسبة تعرضهم للإصابة ومن ثم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكدا أنه في بداية التجارب لا يتم إعطاء التطعيم لفئة الأطفال والحوامل ومن ثم يتم توسيع نطاق التجربة لتشمل الفئات الأخرى.

وعن دور الإجراءات الوقائية والاختلاف بينها وبين التطعيم نوه الحمادي إلى أن ارتداء كمامة الوجه والالتزام بالتباعد الاجتماعي أمر مهم وفعال لتقليل انتشار الفيروس إلى الآخرين، أما التطعيم فهو الوسيلة التي تقاومه عند دخوله للجسم ما يعكس أهمية مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بالتزامن مع حملات التطعيم من أجل الحد من الجائحة ونجاح عملية الاحتواء.