تركيا تسجل رقما قياسيا بوفيات وإصابات كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت تركيا، الاثنين، رقما قياسيا بعدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لليوم الثامن على التوالي.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة في تركيا أن عدد الوفيات ليوم الاثنين بلغ 188 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.



وسجل عدد الإصابات الجديدة بما فيها الإصابات دون أعراض رقما قياسيا أيضا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إذ بلغ 31219.

وعلى مدى 4 أشهر كانت تركيا تسجل الإصابات التي تظهر عليها أعراض فقط لكنها بدأت منذ يوم الأربعاء تسجيل الحالات التي لا تظهر عليها أعراض أيضا.

وبلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة في مارس/ آذار 13746 حالة وفاة.