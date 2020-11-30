كورونا في المغرب.. تراجع ينتظر اللقاح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت الحالة الوبائية في المملكة المغربية، خلال الأيام الأخيرة، تراجعاً في عدد الإصابة اليومية بكورونا، مع تراجع عدد الحالات النشطة.

وبحسب بيان لوزارة الصحة المغربية، اطلعت ”الخليج 365” على نُسخة منه، فإن المملكة سجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 2533 حالة جديدة، في وقت كانت تُسجل فيه على مدار أسابيع ما بين 5000 و 6000 حالة يومياً.



وتبعاً لذلك، بلغ عدد الحالات النشطة الحاملة للفيروس في مختلف ربوع المملكة، 45199 حالة، وهو العدد الذي سجل تراجعاً ملحوظاً، بعدما قارب عتبة الـ 50 ألف حالة خلال الأيام القليلة المنصرمة.

ومنذ بداية تفشي الجائحة، سجلت المملكة المغربية 5846 حالة وفاة، وذلك بعد إضافة 57 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليظل مُعدل الفتك ثابتا على 1.6%، ونسبة التعافي 85.7%.

أما الحالات الخطيرة، فقد تعدت عتبة الألف حالة، بعد زيادة 65 حالة جديدة، ليبلغ مجموعها 1039 حالة 97 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و484 تحت التنفص الاصطناعي غير الاختراقي.

ومنذ مارس/آذار الماضي، وهو الشهر الذي سجلت فيه المملكة أول حالة إيجابية حاملة للفيروس، تم إجراء أكثر من 3 ملايين ونصف اختبار، أثبتت نتائجها وجود حوالي 350 ألف حالة إيجابية، فيما تم استبعاد البقية.

ويُسجل المغرب هذه الأرقام وسط ترقب واستعداد كبيرين لتعميم اللقاح المُضاد لكورونا خلال الأسابيع القادمة، وهي الخطوة التي يُعول عليها بشكل كبير من أجل انفراج الأوضاع بالبلاد.

وبتعليمات ملكية سامية، انخرطت مختلف القطاعات الحُكومية المُتدخلة في عملية استعداد غير مسبوقة لضمان استفادة كاملة للمواطنين المغاربة من اللقاح.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ"الخليج 365"، فإن اللقاح سيكون مجانياً بالنسبة للفقراء والمواطنين المستفيدين من نظام الرعاية الصحية، فيما ستقوم شركات التأمين بتعويض مُنخرطيها عن ثمن جرعتي اللقاح.