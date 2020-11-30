فيسبوك تعتزم شراء منصة متعددة القنوات لإدارة علاقات العملاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة فيسبوك الإثنين اعتزامها الاستحواذ على شركة خدمة العملاء الناشئة كوستمر.

ولم تعلن شركة شبكة التواصل الاجتماعي العملاقة عن التفاصيل المالية للصفقة.



من ناحيتها ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الصفقة ستقدر الشركة الناشئة الموجود مقرها في نيويورك بحوالي مليار دولار.

يذكر أن شركة كوستمر التي بدأت العمل في عام 2015، هي عبارة عن منصة متعددة القنوات لإدارة علاقات العملاء حيث تجمع محادثات العملاء من قنوات مختلفة في شاشة واحدة ، كما أنها تقوم بتنفيذ المهام المتكررة آليا.

وقالت فيسبوك إنه من خلال هذه الصفقة "سيستفيد الكثير من الناس من خدمة العملاء التي ستكون أسرع وأكثر ثراء ومتاحة في المكان والزمان الذي تحتاجها فيه، سواء عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو محادثات الويب أو الرسائل".