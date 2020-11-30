شكرا لقرائتكم خبر عن كوب الشيكولاتة الساخنة المشروب الشتوى المفضل.. اعرف فوائده والسعرات الحرارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشيكولاتة الساخنة هي مشروب شهير ويحظى بشعبية بين الناس من جميع الأعمار، إليك ما تحتاج لمعرفته حول متوسط ​​محتوى السعرات الحرارية وحقائق التغذية.

قال موقع TimesNowNews، يعتبر فصل الشتاء هو الوقت المناسب لتناول فنجان ساخن من الشيكولاتة، وكانت الشيكولاتة جزءًا مهمًا من النظام الغذائي للإنسان منذ سنوات عديدة، تدور العديد من المفاهيم الخاطئة حول استهلاك الشيكولاتة، حيث يشمل الادعاء الشائع قدرته على التسبب في زيادة الوزن، ومخاطر صحية أخرى، ولكن هل تعلم كم عدد السعرات الحرارية التي تستهلكها مع كوب من الشيكولاتة الساخنة؟

يحتوي كوب (250 مل) من محضرات الشيكولاتة الساخنة العامة محلية الصنع، بما في ذلك المكون الرئيسي للشيكولاتة الداكنة، على 192 سعر حراري في المتوسط.

الحقائق الغذائية لكوب (250 مل) من الشوكولاتة الساخنة هي كما يلي: القيمة الغذائية:

بروتين 8.8 جم، كربوهيدرات 26.58 جم، والسكريات 24.18 جم، ألياف غذائية 2.5 جرام، دهون 5.82 جم، صوديوم 110 مجم، كوليسترول 20 مجم، حديد 1.2 مجم، كالسيوم 262 مجم، بوتاسيوم 492 مجم

فوائد الشيكولاتة الساخنة..

يتم تقديم فوائد الشيكولاتة الساخنة لوجود الشيكولاتة كمكون رئيسي لها، بعض فوائده كالتالي:

الشيكولاتة الداكنة مصدر غني بمضادات الأكسدة، هذا يمكن أن يقلل الالتهاب ويفيد الجلد أيضًا،

يمكن للشيكولاتة أن تعزز الحالة المزاجية، هذا يجعله مشروب الراحة المثالي.

تحتوي مركبات الفلافانول الموجودة في الشيكولاتة على خصائص محاكاة للإنسولين، ويمكن أن تساعد في إدارة مستويات السكر في الدم في الجسم، كما تم ربط استهلاك الشيكولاتة بتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

نصائح لتحضير شيكولاتة ساخنة صحية..

تجنب الحصول على الشيكولاتة الساخنة الخاصة بك من منافذ البيع لأنها يمكن أن تحتوي على السكريات المضافة، يمكنك البحث عن بديل صحي وإعداده في المنزل.

بدلاً من استخدام مسحوق الكاكاو المحلى الذي يمكن أن يحتوي على سكر إضافي، يمكنك اختيار مسحوق الكاكاو غير المحلى ثم تعديل حلاوة الشوكولاتة الساخنة وفقًا لتفضيلاتك عن طريق إضافة العسل إليها، تخطي الصلصات المضافة مثل صلصة الشوكولاتة، إذا كنت ترغب في تجنب السكر الزائد، اختار الحليب الذي يحتوي على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية مثل حليب اللوز وحليب قليل الدسم، يمكنك إضافة رقائق الشيكولاتة الداكنة إلى الشيكولاتة الساخنة لإضافة نكهة إضافية.

وقال الموقع، الشيكولاتة الساخنة مشروب لطيف، إذا تم تناوله باعتدال، فيمكن أن يساعد في التخلص من كآبة الشتاء وإرهاق النهار في لحظة.