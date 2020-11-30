شكرا لقرائتكم خبر عن 7 طرق تنقل المرض.. اعرف كل شىء عن الإيدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فيروس نقص المناعة البشرية هو فيروس يضر بجهاز المناعة، يؤثر فيروس نقص المناعة البشرية غير المعالج على خلايا CD4 ويقتلها ، وهي نوع من الخلايا المناعية تسمى الخلايا التائية، ينتقل فيروس نقص المناعة البشرية من خلال سوائل الجسم التي تشمل "الدم، المنى، سوائل المهبل والمستقيم،حليب الثدى"

وتزامنا مع اليوم العالمى للإيدز يقدم الخليج 365 كل ما يجب معرفته عن مرض الإيدز وفقا لما ذكره موقع healthline

س: ما هو الايدز؟

الإيدز هو مرض يمكن أن يصيب الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، و إنها المرحلة الأكثر تقدمًا من فيروس نقص المناعة البشرية، لكن مجرد إصابة الشخص بفيروس نقص المناعة البشرية لا يعني أن الإيدز سيتطور.

وهذا يجعل الشخص المصاب بالإيدز عرضة لمجموعة واسعة من الأمراض ، بما في ذلك" التهاب رئوي،مرض السل،القلاع الفموي ، وهو حالة فطرية في الفم أو الحلق،الفيروس المضخم للخلايا (CMV) ، نوع من فيروس الهربس،التهاب السحايا بالمكورات الخفية ، حالة فطرية في الدماغ، داء المقوسات ، حالة دماغية يسببها طفيلى".

س:كيف تنتقل العدوى؟

تتضمن بعض الطرق التي ينتقل بها فيروس نقص المناعة البشرية من شخص لآخر ما يلي:

1:من خلال ممارسة الجنس وهو أكثر طرق الانتقال شيوعًا.

2:من خلال مشاركة الإبر والمحاقن والأشياء الأخرى لتعاطي المخدرات بالحقن.

3:من خلال مشاركة معدات الوشم دون تعقيمها بين الاستخدامات.

4:أثناء الحمل أو المخاض أو الولادة من امرأة حامل إلى طفلها.

5:أثناء الرضاعة الطبيعية.

6:من خلال "التخمر" أو مضغ طعام الطفل قبل إطعامه لهم.

7:من خلال التعرض للدم والسائل المنوي والسوائل المهبلية والمستقيم وحليب الثدي لشخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية ، مثل من خلال إبرة

يمكن أن ينتقل الفيروس أيضًا من خلال نقل الدم أو زرع الأعضاء والأنسجة. ومع ذلك ، فإن الاختبارات الصارمة لفيروس نقص المناعة البشرية بين المتبرعين بالدم والأعضاء والأنسجة تضمن أن هذا نادر جدًا في الولايات المتحدة.

س: ما هى أسباب الإيدز؟

الإيدز يسببه فيروس نقص المناعة البشرية، لا يمكن لأي شخص أن يصاب بالإيدز إذا لم يصاب بفيروس نقص المناعة البشرية.، الأفراد الأصحاء لديهم عدد CD4 من 500 إلى 1500 لكل مليمتر مكعب و بدون علاج ، يستمر فيروس نقص المناعة البشرية في التكاثر وتدمير خلايا CD4. إذا انخفض عدد خلايا CD4 لدى الشخص عن 200 ، فهذا يعني أنه مصاب بالإيدز.

أيضًا ، إذا أصيب شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية بعدوى انتهازية مرتبطة بفيروس نقص المناعة البشرية ، فلا يزال من الممكن تشخيصه بالإيدز ، حتى إذا كان عدد خلايا CD4 الخاصة به أعلى من 200.

س:ما الاختبارات المستخدمة لتشخيص فيروس نقص المناعة البشرية؟

يمكن استخدام عدة اختبارات مختلفة لتشخيص فيروس نقص المناعة البشرية،و يحدد مقدمو الرعاية الصحية الاختبار الأفضل لكل شخص.

اختبارات الأجسام المضادة / المستضد هي الاختبارات الأكثر استخدامًا. يمكن أن تظهر نتائج إيجابية عادة في الداخل18-45 يوما بعد أن أصيب شخص في البداية بفيروس نقص المناعة البشرية.

تقوم هذه الاختبارات بفحص الدم بحثًا عن الأجسام المضادة والمستضدات. الجسم المضاد هو نوع من البروتين يصنعه الجسم للاستجابة للعدوى. من ناحية أخرى ، فإن المستضد هو جزء من الفيروس الذي ينشط جهاز المناعة.

تقوم هذه الاختبارات بفحص الدم فقط بحثًا عن الأجسام المضادة. ما بين23 و 90 يومًا مصدر موثوق بعد الانتقال ، سيطور معظم الناس أجسامًا مضادة لفيروس نقص المناعة البشرية يمكن اكتشافها ، والتي يمكن العثور عليها في الدم أو اللعاب.

تُجرى هذه الاختبارات باستخدام اختبارات الدم أو مسحات الفم ، وليس هناك ضرورة لتحضيرها. تقدم بعض الاختبارات نتائج في 30 دقيقة أو أقل ويمكن إجراؤها في مكتب أو عيادة مقدم الرعاية الصحية.

س: ما هى اعراض الاصابة بالايدز ونقص المناعة البشرية؟

تسمى الأسابيع القليلة الأولى بعد إصابة الشخص بفيروس نقص المناعة البشرية بمرحلة العدوى الحادة ، خلال هذا الوقت ، يتكاثر الفيروس بسرعة. يستجيب الجهاز المناعي للشخص عن طريق إنتاج الأجسام المضادة لفيروس نقص المناعة البشرية ، وهي بروتينات تتخذ إجراءات للرد على العدوى.

خلال هذه المرحلة ، لا تظهر أي أعراض على بعض الأشخاص في البداية. ومع ذلك ، يعاني العديد من الأشخاص من الأعراض في الشهر الأول أو نحو ذلك بعد الإصابة بالفيروس ، لكنهم غالبًا لا يدركون أن فيروس نقص المناعة البشرية يسبب هذه الأعراض.

وذلك لأن أعراض المرحلة الحادة يمكن أن تكون مشابهة جدًا لأعراض الأنفلونزا أو الفيروسات الموسمية الأخرى ، مثل:

قد تكون خفيفة إلى شديدة

قد تستمر في أي مكان من بضعة أيام إلى عدة أسابيع

يمكن أن تشمل الأعراض المبكرة لفيروس نقص المناعة البشرية ما يلي:

حمى

قشعريرة

تورم الغدد الليمفاوية

الأوجاع والآلام العامة

الطفح الجلدي

إلتهاب الحلق

صداع الراس

غثيان

معده مضطربه

نظرًا لأن هذه الأعراض تشبه الأمراض الشائعة مثل الأنفلونزا ، فقد لا يعتقد الشخص المصاب بها أنه بحاجة إلى زيارة مقدم رعاية صحية.

وحتى لو فعلوا ذلك ، فقد يشتبه مقدم الرعاية الصحية في الإصابة بالأنفلونزا أو عدد كريات الدم البيضاء وقد لا يفكر حتى في فيروس نقص المناعة البشرية.

سواء كان الشخص يعاني من أعراض أم لا ، فإن الحمل الفيروسي خلال هذه الفترة مرتفع للغاية. الحمل الفيروسي هو كمية فيروس نقص المناعة البشرية الموجودة في مجرى الدم.

يعني الحمل الفيروسي العالي أن فيروس نقص المناعة البشرية يمكن أن ينتقل بسهولة إلى شخص آخر خلال هذا الوقت، عادة ما يتم حل الأعراض الأولية لفيروس نقص المناعة البشرية في غضون بضعة أشهر عندما يدخل الشخص مرحلة الكمون المزمن أو الإكلينيكي من فيروس نقص المناعة البشرية. يمكن أن تستمر هذه المرحلة لسنوات عديدة أو حتى عقود مع العلاج.