شكرا لقرائتكم خبر عن خبير أمراض معدية:الموافقة على بيع لقاحات كورونا للأطفال يتطلب دراسات السلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أنتوني فاوتشى، الخبير المشهور عالميًا في الأمراض المعدية والمدير للمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية الأمريكي، أنه لن تتم الموافقة على لقاح للأطفال على الأرجح إلا بعد يناير القادم، مضيفاً أن السلطات الأمريكية "ستبدأ التجارب على الأرجح في يناير للحصول على لقاح للأطفال عاجلاً وليس آجلاً وقد يستغرق الأمر شهوراً للتوصل له ".

وبحسب ما نشرت جريدة "دايلي ميل" فقد قال فاوتشي، في برنامج "Meet the Press" على قناة NBC أنه اللقاحات المبكرة ستذهب على الأرجح إلى العاملين في مجال الرعاية الصحية وكبار السن، لكن يمكن للبالغين الآخرين الحصول على التطعيم في وقت مبكر من أبريل أو يونيو، لكن الحصول على الموافقة على بيع اللقاحات للأطفال يتطلب المزيد من بيانات ودراسات السلامة.

وقال فاوتشي أن لقاح للأطفال سوف يستغرق شهورًا" والخطوات التالية هي تجارب المرحلتين الأولى والثانية، واختبار عدد متزايد من المرضى، ثم دراسة الجسر، وهي طريقة بحث تسمح عادةً بنشر الأدوية المعتمدة في منطقة ما من العالم في دولة أخرى.

وقد أعلنت شركات الأدوية Pfizer و Moderna و AstraZeneca مؤخرًا عن نتائج واعدة لجرعاتها، إلا أنها لم تحصل بعد على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للتوزيع، الأمر الذي يتطلب المزيد من بيانات السلامة.

قال فاوتشى إن الحصول على لقاح للأطفال يمثل عثرة محتملة في إعادة فتح المدارس، حيث علقت عدة مدن أمريكية أو ألغت خطتها لاستئناف الفصول الدراسية و في وقت سابق من هذا الشهر ، أعاد العمدة بيل دي بلاسيو إغلاق مدارس مدينة نيويورك - حيث أرسل الطلاب في كثير من الحالات إلى والديهم للتعليم في المنزل - حيث حققت المدينة معدل إيجابي لاختبار فيروس كورونا بنسبة 3٪.

وأوضح فاوتشي أن "الأطفال والنساء الحوامل معرضون للخطر لذا قبل أن تضع اللقاح في الأطفال ، سترغب في التأكد من حصولك على درجة من الفعالية والأمان مثبتة في السكان البالغين، وخاصة السكان البالغين العاديين."

شملت دراسات اللقاح حتى الآن بشكل أساسي مشاركين بالغين، وهي الطريقة التي يعمل بها تطوير اللقاح بشكل طبيعي بدأ الباحثون مع الشباب والبالغين الأصحاء قبل التوسع في الفئات الأكثر ضعفًا.

في أواخر أكتوبر، وسعت شركة فايزر تجربتها لتشمل أطفالًا لا تتجاوز أعمارهم 12 عامًا ولا تزال موديرنا تتطلع إلى توسيع نطاق تجربتها لتشمل المراهقين، لكن تال زاكس ، كبير مسؤوليها الطبيين، أخبر أن اللقاح قد يكون جاهزًا للأطفال بحلول منتصف العام المقبل.