5 طرق صحية لتخفيف حدة التوتر.. إنفوجراف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التوتر والإجهاد من المشكلات الشائعة فى ظل انتشار وباء فيروس كورونا، وفي هذا التقرير نتعرف على أبرز 5 طرق صحية لإدارة التوتر، بحسب موقع "كلايفند كلينيك".

1. التنفس العميق 2. ممارسة الرياضة وأى نشاط بدني 3. الامتنان للأشياء الإيجابية 4. انتبه إلى إشارات جسمك 5. اطلب المساعدة إذا بدأ التوتر في التأثير على حياتك

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