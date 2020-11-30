أكبر صانع لقاحات في العالم ينفي مرض متطوع في تجارب كورونا

الإثنين 30 نوفمبر 2020

تجري شركة سيروم، أكبر مصنع للقاحات في العالم، تجارب على لقاح أسترا زينيكا محلياً كجزء من اتفاقية تصنيع، وذكرت تقارير إخبارية أن متطوعا في مدينة تشيناي بجنوب الهند قال إنه عانى من أعراض عصبية ونفسية خطيرة بعد تلقيه جرعة تجريبية للقاح كورونا، وفقاً لما ذكرته وكالة "بلومبيرغ.



ويسعى المتطوع للحصول على تعويض قدره 50 مليون روبية (676 ألف دولار) والذي اضطر لقضاء بعض الوقت في وحدة العناية المركزة خلال شهر أكتوبر الماضي، وفقا للعربية نت.

وردا على ذلك، قال معهد اللقاحات الهندي، في بيان عبر البريد الإلكتروني، إن الادعاءات " خبيثة ومغلوطة، وأنه تم إبلاغ المتطوع بأن أعراضه مستقلة عن تجربة اللقاح".

وقال البيان "إنه لا يوجد أي علاقة على الإطلاق مع تجربة اللقاح والحالة الطبية للمتطوع، دون الخوض في تفاصيل كيفية التوصل إلى هذا الاستنتاج".

وتتطلع الهند، التي لديها ثاني أكبر معدل انتشار للفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، إلى لقاحات للمساعدة في إبطاء انتشار الفيروس بعد أن أثبتت جهود الاحتواء عدم فعاليتها إلى حد كبير.