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شكرا لقرائتكم خبر عن موديرنا: فاعلية لقاحنا ضد كورونا 94.1% والان مع التفاصيل
الإثنين 30 نوفمبر 2020
أعلنت شركة موديرنا الأميركية أنها ستقدم طلبات ترخيص مشروطة للقاحها المضاد لكوفيد-19 في الولايات المتحدة وأوروبا اليوم الاثنين بعد أن أكدت النتائج الكاملة للتجارب السريرية فاعلية عالية للقاحها بلغت 94,1%.
ويعد أسبوعين من إعلانها أن فعالية اللقاح وصلت إلى 94,5% بناء على نتائج أولية، أفادت شركة موديرنا أن 196 مشاركاً في التجربة السريرية الكبيرة أُصيبوا بكوفيد-19، من بينهم 185 شخصاً ممن تلقوا لقاحاً وهمياً و11 من المجموعة التي تلقت اللقاح الفعلي، أي أن الفعالية بلغت 94,1%. ولم يظهر على أي شخص من المشاركين الذين تلقوا اللقاح، أي نوع حاد من المرض.
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