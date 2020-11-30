موديرنا تطلب ترخيص لقاح كورونا في أمريكا وأوروبا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة موديرنا الأمريكية أنها ستقدم، الاثنين، طلبات ترخيص مشروطة للقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة وأوروبا.

وجاءت خطوة موديرنا بعد أن أكدت النتائج الكاملة للتجارب السريرية فعالية عالية للقاحها بلغت 94,1%.

وبعد أسبوعين من إعلانها أن فعالية اللقاح وصلت إلى 94,5% بناء على نتائج أولية، أفادت شركة موديرنا أن 196 مشاركاً في التجربة السريرية الكبيرة أُصيبوا بكوفيد-19، من بينهم 185 شخصاً ممن تلقوا لقاحاً وهمياً و11 من المجموعة التي تلقت اللقاح الفعلي.

وتشير هذه الأرقام إلى أن الفعالية بلغت 94,1%. ولم يظهر على أي شخص من المشاركين الذين تلقوا اللقاح، أي نوع حاد من المرض.

ويعول العالم كثيرا على سرعة إنتاج هذا اللقاح على أمل النجاح في كبح جماح جائحة كورونا، التي أسفرت عن إصابة نحو 63 مليون إنسان، ووفاة نحو 1.5 مليون آخرين في مختلف أنحاء العالم.