شكرا لقرائتكم لقاح كورونا خبراء: "سبوتنيك في" أثبت فعاليته مقارنة بلقاحات كورونا الأخرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد خبراء بريطانيون في مجال علم الفيروسات، نجاح اللقاح الروسي "سبوتنيك في"، وأوضحوا أن نتائج التجارب أثبتت فعاليته، كما هو الحال مع اللقاحات الأخرى التي تم الإعلان عنها.

يأتي ذلك فيما أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 61.77 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و446,899 حالة.

تعبيرية

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفي حوار مع شبكة "سي بي سي" CBC، قال البروفيسور المتخصص في علم الأوبئة، ستيفن إيفانس، إن "المعطيات والنتائج تؤكد أن اللقاح (الروسي) فعّال لدرجة كافية، كما أنها تتوافق مع ما نراه في اللقاحات الأخرى".

وأوضح إيفانس أن فعالية لقاح "سبوتنيك في" ولقاحات أخرى هي "بمثابة رسالة مهمة لعلماء الصحة حول العالم، تؤكد القدرة على مكافحة هذه الفيروسات من خلال اللقاحات".

وفي سياق متصل، قال البروفيسور المتخصص في علم الفيروسات، في جامعة "ريدينغ" البريطانية، إيان جونز: "لا أرى أي سبب للشك في هذه (النتائج).. يمكن القول إن نتائج اختبارات "سوتنيك في" الأولية تسببت في حدوث ارتباك، لكنني أعتقد أن هذا ليس لأنه لم يكن لها أساس من الصحة، وإنما فقط لأن إطلاقها تم في وقت مبكر قليلا. ومن المؤكد أن هذا اللقاح سيكون لقاحاً مفيدا"، بحسب ما نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء.

وأظهرت نتائج الاختبارات والتجارب، التي تم إجراؤها على اللقاح الروسي "سبوتنيك في" فعاليته بنسبة 91.4% في اليوم 28 بعد الحقن الأول، وتجاوزت 95% في اليوم 42.