الحفاضات القماش: أنواعها وفوائدها وكيفية استخدامها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 نوفمبر 2020 04:40 مساءً - جدول المحتوى

1.أي حفاضات أفضل للطفل - حفاضات يمكن التخلص منها أم حفاضات قماش؟

2.أسباب استخدام حفاضات القماش يمكن أن تكون مفيدة.

3.أنواع مختلفة من حفاضات القماش.

4.أنواع إكسسوارات حفاضات القماش.

5.كيفية استخدام حفاضات القماش؟

6.كيفية إزالة أو تغيير حفاضات القماش؟

7.كيف تغسل حفاضات القماش؟

8.متى يجب تغيير حفاضات القماش؟

9.كم عدد الحفاضات التي يحتاجها طفلك في يوم واحد؟

10.المفاهيم الخاطئة والحقائق حول حفاضات القماش.

تعيد حفاضات القماش إلى الأذهان سلسلة طويلة من الملابس المعلقة حتى تجف، قد يجعلك هذا تعتقدين أن استخدام حفاضات من القماش يزيد من حمولة الغسيل الموجودة بالفعل، ومع ذلك فإن حفاضات القماش ليست كما كانت من قبل. بالطبع لا يزال يتعين عليك غسلها، لكنها لم تعد غير ملائمة للاستخدام. ابتكرت العلامات التجارية تصميمات تجعل استخدام حفاضات القماش أمرًا سهلاً ،يفضل بعض الآباء استخدام حفاضات القماش لسببين رئيسيين: أنها أرخص وصديقة للبيئة. إذا كنتِ تفكرين في حفاضات من القماش لطفلك، فإليك كل ما تحتاجين لمعرفته حول كيفية استخدام حفاضات القماش، كشف عنه خبير الطب البديل حسن محمد.

1.أي حفاضات أفضل للطفل - حفاضات يمكن التخلص منها أم حفاضات قماش؟

حفاضات قماش

تعتمد الإجابة على ما تفضلينه لطفلك. يقدم كلا الخيارين مجموعة من المزايا. ومع ذلك ، توفر حفاضات القماش مزايا إضافية:

إنها صديقة للبيئة.

يمكن غسلها وإعادة استخدامها.

النسيج قابل للتحلل.

النسيج الطبيعي خالٍ من المواد الكيميائية ، مما يجعله آمنًا لبشرة طفلك.

إنها أرخص بكثير من الحفاضات التي تستخدم لمرة واحدة.

2.أسباب استخدام حفاضات القماش يمكن أن تكون مفيدة

الحفاضات

استخدام آمن وخالٍ من المواد الكيميائية: خالية من المواد الكيميائية، فهي من القطن الطبيعي أو نسيج الصوف، على عكس الحفاضات التي تستخدم لمرة واحدة. قد تسبب المواد الكيميائية الموجودة في الحفاضات التي تستخدم لمرة واحدة تهيج الجلد ومشاكل هرمونية. هذا يجعل حفاضات القماش أكثر أمانًا للطفل.

صديقة للبيئة: الحفاضات التي تستخدم لمرة واحدة ليست قابلة للتحلل، في حين أن حفاضات القماش المصنوعة من القطن الطبيعي أو الصوف قابلة للتحلل. أيضًا، يمكن إعادة استخدام حفاضات القماش على مدار عدة أشهر وحتى سنوات، مما يحد من كمية القمامة الناتجة عن الحفاضات.

بأسعار معقولة: حفاضات القماش أرخص نسبيًا مقارنة بالحفاضات التي تستخدم لمرة واحدة. أيضًا، يمكن إعادة استخدامها بشكل متكرر، مما يقلل الحاجة إلى شراء حفاضات جديدة في كل مرة.

3.أنواع مختلفة من حفاضات القماش

الحفاضات القماش

تأتي حفاضات القماش بمقاسات مختلفة وبخصائص مختلفة. فيما يلي بعض الأنواع الشائعة من حفاضات القماش.

حفاضات القماش المسطح: قطعة قماش عادية يمكن طيها بأي طريقة لضمان أقصى درجات الراحة لطفلك.

حفاضات قماش قابلة للطي: مصممة بمركز سميك، حفاضات قماش قابلة للطي هي حفاضات قطنية عالية الامتصاص يمكن طيها بسهولة لتناسب طفلك بشكل أفضل. قد لا يكون ملاءمتها قابلة للتخصيص مثل الشقق، ولكن من المؤكد أنها سهلة الإزالة والتنظيف.

حفاضات من القماش المجهزة: مع توفير مجمعات للأرجل، تبدو هذه الحفاضات مثل الحفاضات التي يمكن التخلص منها ولكنها لا تحتوي على غطاء مقاوم للماء. فهي عالية الامتصاص وتمنع التسرب.

حفاضات قماش الجيب: تأتي هذه الحفاضات بغطاء خارجي مقاوم للماء وإدخال من القطن. يمكن غسل كل من الغطاء والجزء الداخلي وإعادة استخدامه.

حفاضات قماش الكل في واحد: هي الأقرب إلى حفاضات يمكن التخلص منها في التصميم، وتأتي هذه الحفاضات مع وسادات ماصة عالية الامتصاص وغطاء مقاوم للماء. لا تتطلب هذه الحفاضات مثبتات إضافية أو خطوات ضبط إضافية لتناسب بشكل آمن.

حفاضات قماش الكل في اثنين: تشبه هذه الحفاضات حفاضات الكل في واحد باستثناء وجود وسادة قابلة للفصل عن غلافها الخارجي المقاوم للماء. كما أنها سريعة الجفاف مقارنة بحفاضات الكل في واحد.

حفاضات من القماش الهجين : تحتوي هذه الحفاضات على غطاء خارجي مقاوم للماء يمكن أن يستوعب كلاً من الحشوات القابلة لإعادة الاستخدام والتي يمكن التخلص منها. الحشوات المستخدمة في هذه الحفاضات قابلة للتحلل وخالية من المواد الكيميائية.

4.أنواع إكسسوارات حفاضات القماش

أغطية القماش الخارجية

سوف نجد أنواعًا مختلفة من إكسسوارات حفاضات القماش في السوق والتي تجعل استخدام حفاضات القماش أمرًا مريحًا. فيما يلي الملحقان الرئيسيان اللذان يجب مراعاتهما عند اختيار حفاض من القماش لطفلك.

الحشوات : هذه هي بطانة القماش الداخلية الماصة التي يمكن ربطها بالحفاضات. بمجرد أن يستخدمها الطفل ، يمكن التخلص منها أو غسلها بعد استبدال بطانة أخرى بها.

الأغطية : وهي أغطية القماش الخارجية المقاومة للماء. تم تصميمها لتناسب الطفل بشكل آمن، وتمسك بملحقات القماش، وتمنع التسرب.

5.كيفية استخدام حفاضات القماش؟

طفلك بسهولة

تم تصميم معظم حفاضات القماش في السوق مثل حفاضات يمكن التخلص منها، أي أنها تأتي في شكل يمكن أن يلائم خصر طفلك بسهولة. تأتي هذه الحفاضات بإغلاق مختلف ، مثل الأزرار والأزرار ذات الخطاف والحلقة. يخدم هذا الإغلاق أغراضًا مختلفة:

تُستخدم الأزرار أو الأزرار الموجودة في الأعلى لضبط المقاس عند خصر الطفل.

تسمح لك الفتحات الأمامية بتمديد أو تقليص الحفاض حسب ما يناسب طفلك.

6.كيفية إزالة أو تغيير حفاضات القماش؟

حفاضات فوق وعاء المرحاض

ضعي النقاط التالية في الاعتبار عند تغيير حفاضات طفلك:

افتحي كل السدادات ببطء وتحققي من اتساخ الحفاض.

إذا كان هناك أي نفايات صلبة، فقومي برشها باستخدام بخاخ حفاضات فوق وعاء المرحاض.

ضعي الحفاض المغسول في الكيس أو الدلو المخصص للحفاضات المستعملة أو المتسخة.

7.كيف نغسل حفاضات القماش؟

غسل حفاضات القماش

يمكن غسل حفاضات القماش مثل أي قطعة قماش أخرى بالماء والمنظفات. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك اتباع الاقتراحات التالية عند غسل الحفاضات.

اختاري المنظفات التي لا تحتوي على عطور أو أصباغ. المواد الكيميائية الموجودة في هذه المواد يمكن أن تسبب طفحاً جلدياً وتهيج الجلد على بشرة طفلك الحساسة.

جربي الدورة الباردة أولاً بدون أي منظف ، تليها دورة ساخنة. يمكن أن يضمن ذلك تجريد الحفاض من البقع أو البقايا اللاصقة الأخرى.

تجنبي غسل أكثر من عشرة حفاضات في غسلة واحدة. أيضًا، اغسلي الحفاضات كل يوم أو على الأقل كل يوم بديل لمنع البقع والعفن.

8.متى يجب تغيير حفاضات القماش؟

حفاضات القماش بحاجة إلى التغيير

يمكن أن تكون حفاضات القماش عالية الامتصاص ويمكن أن تحمل كمية كبيرة من بول طفلك. ومع ذلك، من الأفضل تغيير الحفاض كل ساعتين للحفاظ على بشرتهم منتعشة وصحية.

للتحقق مما إذا كانت حفاضات القماش بحاجة إلى التغيير، تحققي من وزنها وصلابتها. إذا كانت الحفاضات مصنوعة من ألياف طبيعية، مثل القطن والخيزران، فستشعرين بأنها أكثر صلابة وكثافة عند البلل. إذا كانت تتجمع معًا عند الضغط ، فهي جاهزة للتغيير. أيضًا إذا كانت مبتلة للتو ، فسنشعر بثقلها.

9.كم عدد الحفاضات التي يحتاجها طفلك في يوم واحد؟

حفاضات من القماش

بالنسبة لحديثي الولادة، قد تحتاجين إلى ما يقرب من عشرة حفاضات من القماش. بالنسبة للرضع، قد ينخفض ​​العدد إلى متوسط ​​ثمانية إلى عشرة حفاضات. بالنسبة للأطفال الصغار، قد تحتاجين ستة إلى ثمانية حفاضات من القماش يوميًا.

10. المفاهيم الخاطئة والحقائق حول حفاضات القماش

الحفاضات

فيما يلي بعض الأخطاء التي يمكنك تجنبها عند استخدام حفاضات من القماش لطفلك.

الشراء بكميات كبيرة: عندما ترين إعلانًا يقول إن الحفاضات رخيصة وآمنة للبيئة ، وعلى الفور ، تشترين عبوات ضخمة لطفلك دون أن تختبريه مرة واحدة. إذا كانت هذه الحفاضات لا تناسب طفلك ، فقد تذهب سدى. لذا ، جربي أنواعًا وأنواعًا مختلفة واعرفي أيها أفضل لطفلك قبل شرائها بكميات كبيرة.

عدم تخزين الحفاضات الاحتياطية : بمجرد اختيار نوع الحفاضات بعد تجربة أنواع مختلفة ، تأكدي من أن لديك ما يكفي من هذا النوع المحدد. أنت لا تعرفين أبدًا ، يومًا ما قد تحتاجين إلى حفاضات أكثر من المعتاد لطفلك. من الأفضل تخزين حفاضات القماش التي تفضلينها لطفلك.

لا تستعد حفاضات القماش: حفاضات القماش التي تأتي مع نسيج صناعي تحتاج إلى غسلها عدة مرات قبل أن تصبح ماصة بشكل مريح. وبالمثل ، يجب غسل حفاضات القماش المصنوعة من القطن الطبيعي والخيزران أربع إلى خمس مرات على الأقل قبل استخدامها لطفلك.

استخدام المنظف الخاطئ للغسيل : يمكنك شراء حفاضات من القماش معتقدة أنها خالية من المواد الكيميائية، ولكن إذا قمت بغسلها بمنظف يحتوي على مواد كيميائية قاسية ، فسوف نتغلب على الغرض من حفاضات القماش. اغسلي حفاضات القماش بمنظفات لا تحتوي على روائح وإضافات. أيضًا تجنبي استخدام منعمات الملابس والمبيضات التي تضر بشرة طفلك.

عدم تعديل مقاس الساق: عند شراء حفاضات ، فأنت بحاجة إلى التحقق من حجمها ومدى ملاءمتها للعمر، والتي غالبًا ما يتم ذكرها على العبوة. لن يكون شراء المقاس الخاطئ مزعجًا لطفلك فحسب، بل سيؤدي أيضًا إلى حدوث تسرب. تأكدي أيضًا من أن الحفاض مناسب تمامًا بمساعدة اللقطات.

عدم تخصيص وقت أقل للحفاضات: من الضروري أن يحصل طفلك على وقت خالٍ من الحفاضات، أي أنه يجب السماح له باللعب أو الراحة دون أي حفاض. سيسمح ذلك لجلدهم بالتنفس ويمنع الطفح الجلدي.

استخدام كريم أو غسول حفاض خاطئ: يمكن أن تسبب الكريمات والمرطبات طبقة شمعية على سطح الحفاض وتؤثر على مستوى امتصاصه. أيضاً، من الصعب التخلص من هذا القوام الدهني عند الغسيل. لذلك، عندما تشعرين بجفاف بشرة طفلك، استخدمي زيت جوز الهند العضوي؛ سوف يعيد رطوبة بشرتهم.

عدم تنظيف البراز بسرعة: إن ترك براز الطفل على الحفاض لفترة طويلة ليس صحياً. استخدمي بخاخ الحفاضات لرش البراز في المرحاض قبل غسله.