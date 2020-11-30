التغيرات التي تحدث في الثلث الثاني من الحمل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 نوفمبر 2020 04:40 مساءً - يبدأ الثلث الثاني من الحمل مع بداية الشهر الرابع، والشهر الرابع هو الشهر الذي يشهد أول شعور للأم الحامل بحركة الجنين، وهذه الحركة تعتبر من أهم التغيرات التي تحدث خلال الثلث الثاني من الحمل إضافة لتغيرات أخرى يشرحها الدكتور أحمد يونس، إستشاري النساء والولادة كالآتي. الشعور بحركة الجنين حركة الجنين تبدأ الحامل بالشعو ربحركة الجنين مع بداية الثلث الثاني من الحملن وربما انتظرت حتى نهاية الشهر الرابع حتى تشعر باول نبضة للجنين في رحمها.

غالباً ما تشعر الأم بومضة في رحمها مع الأسبوع العشرين من الحمل.

وقد يتأخر هذا الشعور حتى الشهر السادس، ولكن يجب ألا تشعر بالقلق. كثرة التبول كثرة التبول من الطبيعي أن يبدأ حجم الجنين في الزيادة ويضغط على المثانة.

كما أن التغيرات الهرمونية تؤثر على نشاط المثانة أيضاً، مما يؤدي لزيادة في عدد مرات دخولك الحمام خلال الثلث الثاني من الحمل. تقلصات براكستون هيكس تقلصات براكستون هيكس تشعر الحامل مع بداية الثلث الثاني بمغص على شكل تقلصات.

يستمر المغص على شكل نوبات لا تتجاوز الثلاث دقائق، ولكن ما يحدث عبارة عن تقلصات.

هذه التقلصات هي تقلصات رحمية للتدريب على تقلصات الولادة وتهيئة الرحم لها.

وقد أطلق عليها اسم تقلصات براكستون هيكس نسبة إلى العالم الذي اكتشفها.

مدة هذه التقلصات لا تزيد عن الدقيقتين، ولا تشكل أي خطر ما لم يرافقها أي أعراض مقلقة. ظاهرة لوكوريا تحدث هذه الظاهرة لكل الحوامل تزيد الإفرازات المهبلية البيضاء والشفافة في الثلث الثاني من الحمل.

ولا تعتبر هذه الافرازات مقلقة لأنها عادية وطبيعية بسبب التغيرات الهرمونية التي تحدث أثناء الحمل.

ولكن تكون مقلقة وتستدعي تدخل الطبيب في حال كانت ذات لون أو رائحة غير مستحبة.

كل ما على الحامل هو العناية بنظافتها الشخصية، وإرتداء الملابس الداخلية القطنية. نزف اللثة يجب العناية بالأسنان أثناء الحمل وبسبب التغيرات الهرمونية تبدأ الحامل من المعاناة من تحسس اللثة، فهي سريعة النزف.

وقد تلاحظ الاحتقان، وكذلك تغير اللون وميله إلى الأحمر الداكن.

يجب أن تهتم الحامل بنظافة أسنانها، واستخدام فرشاة ناعمة ومن نوع جيد.

وقد لوحظ أن الحوامل اللواتي يعانين من مشاكل اللثة في الحمل ينجبن أطفالاً بوزن أقل. والآن عزيزتي الحامل أتركي أسئلتك حول الموضوع في المربع أدناه ليجيب عليها خبراء الخليج 365.

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